El Llagostera esgarrapa un punt a Sagunt en un partit d'alta tensió

Amb el rival, el terreny de joc i l'afició en contra, la primera part del Llagostera va ser molt complicada. Els blaugrana, que buscaven com a mínim puntuar per mantenir totes les esperances, van veure com els locals van sortir a totes i ben aviat es van avançar al marcador. Va ser al minut 12, quan Niko Kata rematava al fons de la porteria una centrada lateral de Julià. Pitjor no podien començar les coses i amb l'1-0 els va costar reaccionar. Leo Ramírez, a la mitja hora de joc i amb un xut que va sortir desviat, va tenir l'única ocasió per als d'Òscar Álvarez abans del descans. El Saguntí, amb el marcador a favor, va estar a punt de fer el segon, però Raúl Fuster va salvar la diana sobre la mateixa línia de gol.

No tenia cap altre remei el Llagostera que aixecar-se i millorar molt al segon acte. I així va ser. Als deu minuts, Pablo Sánchez empatava rebent una assistència d'Arimany. Immediatament després va aparèixer el porter Marcos per mantenir la igualada al marcador amb dues grans intervencions de mèrit. També la va tenir el Llagostera a poc més de 10 minuts per al final, però la rematada d'Esteban la va treure un defensa sota pals. Al final, els dos conjunts es van conformar amb un punt. Un botí que podria deixar els gironins en promoció de descens si avui guanya l'Olot. La propera final, a casa davant l'Ontinyent. «Havent guanyat, tot hauria estat diferent. Ha estat un punt molt treballat, difícil i dur. Té molt de mèrit haver sumat. Ara, a ser positius», valorava Òscar Álvarez.