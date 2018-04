L'Olot supera la pressió i el Mestalla

En una primera part on ha semblat que el mal temps encomenava la manera de jugar dels futbolistes, l'Olot, nerviós, ha tingut les més clares però no ha aconseguit tenir sota control el partit. Barnils, amb un cop de cap que ha sortit fregant el travesser, ha tingut la més bona ocasió pels de Raúl Garrido al primer temps.

En canvi, els valencians, tot i que han tingut més la pilota en l'últim quart d'hora del primer temps, no han provat ni un sol cop a Xavi Ginard, que s'ha tornat a posar sota pals després de complir dos partits de sanció.

A la segona part semblava que el partit s'encaminaria cap a un destí més aviat gris, amb poc futbol i on petits detalls marcarien la diferència. Així va ser i l'Olot ha aprofitat una de clara per sumar els tres punts. Recuperació al mig del camp, pilota de Xumetra per Marc Mas que, davant la sortida d'Ángel el superava amb un suau toc de vaselina.

El gol donava molta vida als gironins, que no s'han estalviat patiment fins al final. El Mestalla, que arribava a Olot amb la baixa de cinc titulars per sanció, no s'ha rendit i ha posat contra les cordes els garrotxins, que han anat reculant a mesura que s'acostaven els minuts finals.

Després que l'àrbitre indiqués un temps de descompte de sis minuts, l'Olot i els seus aficionats han cantat una victòria vital que els deixa, amb 42 punts, fora del descens, però amb només 1 punt de marge amb la promoció de descens i 2 respecte la Tercera Divisió.