El Barça s'apunta una Lliga de rècord

El nou títol de Lliga del Barça arrodoneix un decenni de luxe per a l'entitat catalana, que signa així la seva setena Lliga en deu anys i aquesta, a més, arriba amb el rècord d'haver-la aconseguit sense perdre, fins ara, ni un sol partit quan queden encara quatre jornades per disputar. El rècord, però, és encara més ampli, ja que als 34 partits sense perdre en aquesta Lliga s'afegeixen els set de l'últim tram final de l'any passat. Aquesta trajectòria brillant pel que fa a partits sense conèixer la derrota, va viure un moment culminant fa unes jornades quan els blaugrana van acabar amb una marca que la Reial arrossegava des de principi dels anys vuitanta del segle passat, quan va estar 38 jornades invicte.

El 25è títol de Lliga del Barça també s'escriurà en la història del club català com el de l'adeu d'Andrés Iniesta després de 22 anys al club. Aquesta també ha estat la Lliga d'Ernesto Valverde, la primera que aconsegueix en el campionat espanyol, ja que quan va ser entrenador de l'Olympiacos va guanyar el campionat grec en tres ocasions.

A més, Valverde signa en la seva estrena com a preparador dels barcelonistes un doblet. El tècnic extremeny va declarar ahir després d'aconseguir el títol que «la Lliga és molt llarga i hem passat per tot tipus de situacions, però guanyar una lliga significa tenir constància» i va afegir que «hem arribat al final de lliga bé, amb un cert marge i al final hem estat els millors».

No obstant això, el curs de Valverde portarà la taca negra de la Lliga de Campions. En el barcelonisme també es carrega amb la penitència d'haver caigut un any més en els quarts de final de la Lliga de Campions, encara que aquesta vegada amb el dolor d'haver-ho fet contra un rival clarament inferior, com és la Roma, deixant-se remuntar el 4-1 del Camp Nou a Itàlia (3-0).

La resposta a aquell cop ha estat aixecar la Copa del Rei un dissabte, contra el Sevilla (0-5), i celebrar la Lliga al camp del Deportivo, a la setmana següent.

La 25ena lliga del Barça va fer sortir els seguidors de l'equip a Canaletes, tradicionalment el punt habitual de trobada dels aficionats culers a Barcelona. A Girona, aquest cop, la lliga no va tenir cap ressó i a la plaça Catalunya, on hi va haver un petit dispositiu policial que es va acabar aixecant, no hi va haver cap celebració.