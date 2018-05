Deulofeu ... "1/2 Lliga també és meva, no?"

Després de la victòria, els jugadors van lluir la tradicional samarreta per celebrar el títol de Lliga on haurien d'aparèixer els noms de tots els jugadors. Però sembla que alguns no hi eren. Tres dels que han format part de la plantilla però van marxar al mercat d'hivern no hi sortien. Mascherano, Deulofeu i Arda Turan però si que hi era Rafinha, que va marxar al gener.



Aquesta diferència de tractament és el que ha generat la polèmica. El jugador de Riudarenes Gerard Deulofeu ha fet un tuit on volia reivindicar la seva aportació al títol que acaba d'aconseguir l'equip barceloní amb el comentari: "Mitja copa també és meva, no?"





CAMPEONES LA LIGA 1/2 ?? también es mía no..? ?? @FCBarcelona_cat pic.twitter.com/Br5AG3H9ny — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) April 29, 2018