Hamilton guanya en la bogeria de Bakú

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir ahir la seva primera victòria de l'any al Gran Premi d'Azerbaidjan, quarta prova del Mundial, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Renault) va ser cinquè i Fernando Alonso (McLaren), que va patir greus danys en el seu cotxe al principi de la carrera, va acabar setè.

Enmig de la bogeria al Circuit Urbà de Bakú, Hamilton es va trobar amb una inesperada victòria després que el seu company Valtteri Bottas va punxar a falta de dues voltes. El britànic és el nou líder del Mundial després de superar Sebastian Vettel (Ferrari), que ahir només va ser quart. El finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) va aconseguir acabar segon i el mexicà Sergio Pérez (Force Índia) va completar el podi.

Després d'una sortida accidentada, Fernando Alnoso va haver d'arribar com va poder al box després de punxar les dues rodes de la dreta i es va reincorporar a la carrera en setzena posició.

Mentrestant, al capdavant de la cursa Vettel era primer, seguit pels dos Mercedes i els Red Bull.

Després que sortís el cotxe de seguretat, la carrera va tornar a començar i l'holandès Max Verstappen va passar el seu company d'equip, l'australià Daniel Ricciardo, per ser quart, encara que amb una sortida de pista posterior es va facilitar que Sainz aconseguís la posició.

El madrileny havia protagonitzat un gran inici en el circuit urbà azerí. Amb els pneumàtics ultratous va aconseguir ascendir de la novena a la cinquena posició, per col·locar-se momentàniament en la quarta.

En la volta 17, Hamilton se'n va anar de llarg a l'entrada de la recta i es va allunyar de Vettel, que continuava liderant la cita.

Per altra banda, a Red Bull la lluita era fratricida i els dos pilots es van intercanviar passades amb agressivitat, i van pagar un preu molt alt. En la volta 40, Ricciardo es va llançar sobre Verstrappen impactant contra el cotxe del seu company d'equip i els dos van quedar fora de carrera.

L'accident va afavorir Alonso i Sainz, que se situaven en llocs de punts. Al capdavant, Bottas havia aconseguit guanyar el liderat aprofitant la parada de Vettel. En la volta 48, amb el finlandès a tir, el tetracampió mundial va intentar avançar, però va anar recte en la corba. Així, Hamilton va ascendir a la segona plaça i Raikkonen, a la tercera.

No obstant això, en la volta 49, una inoportuna punxada de la roda posterior dreta va privar Bottas del triomf, deixant la victòria en safata per a Hamiliton. El britànic va tirar a mort per allunyar-se de l'altre finlandès en pista, Raikkonen. Així, va signar la seva primera victòria de l'any.