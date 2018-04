El Lloret perd a domicili davant del líder i cau en posicions de descens directe

Derrota del Lloret al camp de la Fundació Esportiva Grama que fa que els gironins caiguin en posicions de descens. Els selvatans, que només han guanyat un partit dels darrers tretze, necessiten recuperar les sensacions i els resultats de principi de temporada per escapar d'aquesta situació.

Davant del líder van tenir un partit complicat. La primera meitat va ser local. Els colomencs van dominar completament i van marxar al descans amb una renda de dos gols. A la represa Batllosera va fer entrar a Riky i Expósito i l'equip va reaccionar. El mateix Expósito va retallar distàncies en el minut 56. Però, quan més a prop sembla que es trobava l'empat, Buba va aprofitar una assistència a l'espai per batre Tuscà. Després del gol, el partit es va igualar i tots dos equips van disposar d'ocasions per marcar. Peke va posar emoció amb el segon gol selvatà, però no va ser suficient.

La propera jornada el Lloret rebrà a casa el Cardedeu, un rival directe que ara mateix marca la salvació de categoria i que, a diferència dels gironins, dels darrers quatre partits ha aconseguit guanyar-ne tres.



Mollet - Llagostera B



Empat sense gols entre el Mollet i el Llagostera B en un duel ensopit i amb poques ocasions de perill per als dos conjunts.

La primera meitat, les defenses es van imposar clarament als atacs sense deixar cap oportunitat perillosa per cap dels dos equips. A la represa, la tònica del matx va seguir, un partit sense història on semblava que cap dels dos equips es jugava res. A falta de quinze minuts per al final, el Mollet va fer un pas endavant degut a la necessitat de puntuar, ja que es troba en situacions de descens. En el tram final d'enfrontament,a falta de cinc minuts, els vallesans van perdonar dues ocasions molt clares que Juan Flere va aturar.

A falta de quatre jornades, el Llagostera B és nové i té la permanència pràcticament garantida. El pròxim partit dels llagosterencs serà a casa davant el San Joan de Montcada, vuité classificat.