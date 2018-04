La Lliga ha tornat a ser per al Perfumerías Avenida. No hi ha manera. Ni jugar un gran bàsquet tota la temporada, ni haver posat la por al cos a les castellanes en el primer partit de la sèrie de dijous al Würzburg, ni comptar amb el suport de cinc milers d'espectadors a Fontajau. Miguel Ángel Ortega ha aconseguit que el bàsquet femení estatal s'hagi convertit en un «esport de cinc contra cinc on sempre guanya l'Avenida». El març del 2016, poques setmanes després de ser destituït com a tècnic de l'Uni, Ortega va arribar a la banqueta del Perfumerías i des de llavors el club de Salamanca ha encadenat tots els títols possibles en el bàsquet espanyol: tres Lligues, dues Copes i dues Supercopes. I ahir la història no va ser cap excepció perquè, a diferència del que havia passat dijous en el primer partit a Salamanca, l'Spar Citylift Girona no va poder competir per la victòria davant un Avenida superior. Les castellanes van ser millors perquè Robinson i Erika de Souza es van fer immenses prop de cistella, perquè a l'Uni li va faltar el punt d'agressivitat que havia tingut dijous i perquè la plantilla de l'Avenida és tan rica de recursos que una jugadora que no havia tingut cap minut dijous, Dandra Moss, ahir va destrossar la zona de Surís amb catorze punts gairebé seguits en el segon quart per acabar amb un 5/5 en triples.

Un triple d'Astou Traoré havia fet saltar dels seus seients els gairebé cinc mil espectadors que hi havia ahir a Fontajau. L'Uni arribava al final del primer quart per davant en el marcador (21-18) completant un parcial de 12-0 i amb una primera aparició de María Conde que feia recordar l'exhibició que havia fet la madrilenya en el primer partit. Però ahir res va ser com dijous. I en part no va ser igual perquè l'Avenida va trobar el ganivet que li feia falta per estripar les defenses zonals plantejades per Èric Surís. Un ganivet anomenat Dandra Moss. Ortega no l'havia fet jugar cap minut dijous en el primer partit (després va explicar que estava lesionada) i, perquè no se l'esperaven, o perquè simplement no varen poder, les defensores gironines no varen tapar els seus triples alliberats en els laterals de la zona. Moss va fer 14 punts gairebé seguits i un partit que estava igualat va passar a dominar-lo l'Avenida per 13 punts (25-38). Entre Moss i la força de De Souza prop de cistella, 7/7 de tirs de dos a la primera meitat, l'Avenida va arribar al descans guanyant de 12 punts (32-44). Els més optimistes tenien on agafar-se: dijous l'Avenida guanyava només d'un punt menys, 11, i el partit es va acabar decidint en el cara o creu final. Ahir, però, l'Avenida va fer valer la seva experiència. L'equip que tenia pressa era l'Spar Citylift Girona i les castellanes, amb Ortega fent rotacions sense parar, varen saber portar el partit cap on més convenia. L'Avenida havia d'evitar que l'Uni entrés en una ratxa d'anotació que li permetés tornar a veure el partit a l'abast. I ho va aconseguir.

Les gironines ho varen intentar, però no varen poder. Evans va posar l'Uni a només 7 punts (46-53), però llavors Ortega va esvair qualsevol mena de dubte demanant un temps mort. L'aturada va rebaixar les revolucions al pavelló i, just després, va arribar un nou triple de Moss. Només va faltar que, per tancar el tercer quart, Laura Nicholls anotés un altre bàsquet de tres punts en el darrer segon com ja havia fet dijous a Salamanca. Quinze punts a sota en el marcador (49-64). La final estava perduda, encara que l'Spar Citylft Girona ho va intentar fins al darrer segon.