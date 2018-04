Ortega: «No és bo que l'Avenida guanyi la Lliga cada any»

El tècnic de l'Hospitalet va dirigir ahir el seu últim partit a la banqueta del Perfumerías Avenida. No continuarà al club la propera temporada, però marxarà amb tres Lligues, dues Copes i dues Supercopes. «Potser m'hauran de fer un carrer (riures). A Salamanca el bàsquet és molt important i estic molt agraït a la gent de la ciutat que quan guanyes et volen saludar pel carrer, et diuen que et quedis. Però la veritat és que jo he tingut la sort d'arribar a Salamanca en un bon moment i comptar amb la complicitat de moltes bones jugadores per poder guanyar».

Miguel Ángel Ortega també es va referir al fet que l'Avenida guanyi títols un rere l'altre «És dolent que l'Avenida guanyi totes les lligues, però a la lliga també s'estan fent coses bones. Girona està fent bé les coses, Sant Adrià també ha entrat molt bé a la competició, el Cadí sempre ens fa patir molt, Lino López està treballant bé a Ferrol, Urieta a l'Arasksi... Aviat la Lliga serà més igualada».

«L'altre dia teníem la previsió que Girona ens podia col·lapsar la zona amb diferents estratègies de l'Èric (Surís) que nosaltres no vam saber gestionar bé per confiança, nervis o pel que fos... Avui, en canvi, hem sabut corregir detalls i fer més bé les coses i per això hem pogut guanyar millor», va explicar Ortega sobre el desenvolupament del partit.