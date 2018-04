El Palamós encara hi creu tot i patir una nova derrota

Continua el suspens, l'emoció i la suor freda a Can Palamós. Tot i la dificultat de l'empresa, l'equip de Pitu Batlle continua amb vida. La derrota dels gironins no va ser fatídica del tot perquè el seu gran rival per a la salvació, el Granollers, no va passar de l'empat contra el Reus B (0-0).

Això sí, el marge d'error és mínim perquè falten 6 punts per jugar-se i la salvació és a 3 punts. Els de Pitu Batlle, que ahir van repetir el color groc que tan bona sort els va donar a Gavà (0-3), volien enllaçar per primer cop dues victòries seguides, però ahir va quedar clar un cop més que aquesta temporada les coses no han rutllat gens bé com a local.

A la primera part, a banda de lluitar contra el vent, el Palamós va perdre un dels seus homes més creatius i en forma, Marc Gelmà, que per culpa d'una lesió muscular va haver d'abandonar el rectangle de joc als 20 minuts.

Les ocasions de gol dels palamosins van brillar per la seva absència en els primers 45 minuts, com a mostra, només cal destacar dues faltes laterals picades a l'interior de l'àrea que no van trobar rematador.

En canvi, els barcelonins amb una única aproximació en van fer prou per marxar al descans amb avantatge. Al minut 28, una centrada de David Jiménez va caure als peus de Raíllo, i el xut d'aquest el va refusar Quinti, però, després la pilota va caure als peus d'Uri, qui a porteria buida no va perdonar.

A la segona meitat el matx es va animar a la vora de la mitja hora de joc, els escapulats van fer el 0 a 2 obra de Raíllo, aquesta segona diana semblava definitiva, però aleshores els de Pitu Batlle van aconseguir entrar dins el partit gràcies a un penal comés sobre Botxi i transformat per Henry al minut 83.

Tot i l'empenta dels palamosins per buscar la igualada i mantenir els dos punts de diferència respecte al Granollers, en el temps afegit, el millor homes dels visitants, Raíllo, va córrer més de 50 metres per plantar-se davant Quinti i superar-lo amb una vaselina i fer l'1-3 definitiu.

La setmana vinent, nou capítol en l'emocionant frec a frec Palamós-Granollers, els de Pitu Batlle visitaran un candidat al play-off com és el Prat, mentre que el Granollers visitarà Vilatenim per mesurar-se a un Figueres que ja ha dit adeu a les opcions de play-off.