El Peralada perd a casa contra l'Ebre i haurà d'esperar per segellar la salvació

Feia vuit partits que Marc Vito no encaixava un gol. Havien passat dos mesos, des del 25 de febrer quan Jaime al minut 67 va marcar l'1-1 en la victòria final del Peralada davant l'Aragó (2-1). Ahir, després de 747 minuts, Gerrit va trencar la ratxa del porter del filal gironí quan va marcar el 0-1 tot just al minut 4 de partit.

El Peralada es va veure sorprès en les dues entrades en el partit i va encaixar gol en l'inici de la primera part i en l'inici de la segona. Això va condemnar els homes de Chicho, que, tot i tenir ocasions per poder empatar el duel, només van retallar distàncies en el marcador amb un gol d'Álamo al minut 57.

El partit no podia començar de pitjor forma per als interessos del filial gironí, que sabien que amb una victòria s'asseguraven la permanència matemàtica. Just començar el partit, al minut 4, Gerrit va aprofitar una sèrie de rebots dins l'àrea per agafar la pilota i rematar des del punt de penal per marcar el 0-1.

Un gerro d'aigua freda queia al Municipal de Peralada, però els locals, lluny de desmoralitzar-se, van voler tenir el control de la pilota davant un rival que es va tancar molt al darrere i provar de sortir al contraatac.

Tot i el domini de la possessió, el conjunt gironí no acabava d'arribar amb perill a la porteria visitant defensada per Salva. No va ser fins rondant la mitja hora de partit que Coro va provar sort amb una falta directa que va sortir per damunt del travesser.

Així, els jugadors van marxar al vestuari amb el 0-1 al marcador. L'Ebre havia tret petroli en l'única ocasió que havia tingut i el Peralada, que tenia la possessió, buscava el gol de l'empat però li faltava profunditat per crear ocasions clares de gol.

La segona meitat va començar de la mateixa forma que havia començat la primera, amb un altre gerro d'aigua freda per als de Chicho. Mainz va marcar el segon gol aragonès al minut 3 de la represa després de la sortida d'un córner. Els gironins pagaven cars els errors defensius.

Al Peralada no li tocava cap més remei que remar a contracorrent i marcar com més aviat millor per treure almenys un punt. Va ser a pilota parada que va arribar el gol local. Una falta ben executada per Sergi Álamo al minut 57 de partit suposava l'1-2 al marcador i la possibilitat que el filial gironí pogués treure un resultat positiu del partit d'ahir.

El gol va ser una injecció de moral molt potent per als jugadors de Chicho, que van buscar l'empat amb insitència, però sense sort. Tot i el clar domini local, els jugadors gironins no tenien sort de cara a porteria. Andzouana rematava una centrada de Coro al minut 64 de partit que va estar a punt de significar l'empat, però entre el porter i la defensa van enviar la pilota a córner.

Chicho volia l'empat i va donar entrada a Soni i al juvenil del Girona Pedro Porro per mirar de buscar la igualada al marcador. Les arribades eren constants, però no així les ocasions clares. Manel ho va provar a la mitja volta a les acaballes del partit, però el xut el va parar amb seguretat Salva.

El marcador ja no es va moure, i l'1-2 impedeix al Peralada assolir la permanència matemàtica. Està sis punts per sobre del descens, però el gol average perdut amb el Saguntí, que ara seria el primer equip que baixaria. La salvació podria aconseguir-se la setmana que va al camp del Vila-real B, que encara té possibilitats remotes de quedar primer de la classificació del grup III de Segona B.