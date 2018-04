El proper rival L'Eibar empata a Mestalla abans de visitar Montilivi dissabte (13.00)

El pròxim rival del Girona, l'Eibar, va empatar ahir a Mestalla davant el València (0-0). Una igualada que fa que els bascos visitin Montilivi en dotzena posició amb 44 punts, 4 menys que l'equip entrenat per Pablo Machín i a 5 de la setena posició que donaria accés a entrar a Europa League la pròxima temporada. Amb el punt aconseguit ahir, els de Mendilibar només n'han sumat 9 dels últims 36 en joc, amb dues victòries i tres empats. L'empat d'ahir a Mestalla no va satisfer cap dels dos equips, ni l'Eibar per la seva lluita per entrar a Europa, ni el València per confirmar la seva classificació per a la pròxima edició de la Champions. Els valencians depenen del resultat d'avui entre el Betis i el Màlaga per assegurar-se la quarta posició matemàtica.