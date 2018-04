Surís: «Els minuts que han jugat juntes Robinson i Erika han estat sagnants»

Èric Surís no va amagar que el seu equip no havia aconseguit rendir al mateix nivell que dijous en el primer partit de la final i que ahir l'Avenida havia estat un just guanyador. «Cada partit és un món i no pel fet d'haver tingut la possibilitat de guanyar a Salamanca volia dir que ja ho tinguéssim tot fet; hem sortit massa ansioses, com si tinguéssim la necessitat de guanyar de 20 punts només de començar», va dir ahir Surís, que va admetre que «els minuts que han jugat juntes Erika i Robinson, i també Elonu en el tres, ens han fet molt de mal.

Han estat uns minuts molt sagnants que, poc a poc, ens han anat desgastant». Surís va apuntar la dificultat de jugar contra un equip «amb molts registres de l'Avenida» perquè «quan descansen Erika i Robinson surten Gil i Nicholls, que porten el partit a un altre estil, amb més lluita, i que permet que el protagonisme passi a altres jugadores com Moss amb un 5/5 de triples. Un 5/5 en triples s'ha de fer. Fer-lo demà al matí amb el pavelló buit ja no és fàcil i ella l'ha fet amb el pavelló ple».

«En el primer partit vam aconseguir que elles no estiguessin còmodes, però en canvi avui elles han estat desencertades en moments clau mentre que nosaltres ni hem estat encertades ni hem tingut aquell punt de brillantor que et pot permetre tornar-te a ficar dins del partit».

«L'explosió que ha fet el club aquesta temporada és molt evident, en l'aspecte social és evident fins i tot en partits d'Eurocup en dies entre setmana en ple hivern», va recordar Surís, que va assegurar que «les jugadores estaven meravellades d'haver viscut la connexió entre elles i l'afició que hi ha hagut aquesta temporada, encara que, evidentment, ens ha faltat el punt de guanyar una final per tenir l'excel·lent».