Wenger, homenatjat a Old Trafford

Un cop anunciat el seu comiat, Arsene Wenger comença a acomiadar-se dels estadis que ha visitat durant 22 temporades com a tècnic de l'Arsenal. Ahir va tocar Old Trafford i el Manchester United va retre un homenatge a l'entrenador francès per la seva trajectòria al davant de l'equip londinenc. Sir Alex Ferguson, un dels seus principals rivals durant tot aquest temps a la Premier, va ser l'encarregat d'entregar-li una placa commemorativa abans de començar el matx.

Les gratituts dels red devils van acabar quan l'àrbitre va xiular l'inici del partit, i és que Wenger es va acabar emportant una nova derrota que complica l'entrada de l'equip gunner a Europa. Un gol de Fellaini en el temps afegit va condemnar els londinencs, que ara són sisens amb 57 punts, tres per sobre d'un Burnley que pot enviar els de Wenger a la prèvia de l'Europa League.

La derrota arriba just abans d'enfrontar-se aquest dijous a l'Atlètic en competició europea, que podria donar el pas a la darrera final de la seva carrera.