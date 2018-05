El Girona supera l'Alcoi i manté viu el somni europeu

El Citylift Girona CH continua amb pas ferm el seu camí cap a Europa i aquest migdia s'ha adjudicat una important victòria contra el PAS Alcoi per 6-1. Raúl Pelícano, amb tres gols, ha estat el blanc-i-vermell més destacat en un partit en que també han vist porteria Oriol Garcia, autor d'un doblet, i Marc Palazón. Amb aquest resultat, els gironins són sisens amb 43 punts i mantenen les seves aspiracions per classificar-se per a la propera edició de la Copa CERS.

Pitjor li han anat les coses al CH Lloret Vila Esportiva, que ha caigut amb claredat a la pista del Reus Deportiu: 6-3. Els de Manel Barceló continuen quarts per la cua, encara que a un món del descens. De la seva banda, el Corredor Mató Palafrugell, que la setmana passada consumava el seu descens matemàtic de categoria, juga aquest vespre (20:00 hores) amb l'Asturhockey.