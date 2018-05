Titan Desert: L'argentí Gili guanya la tercera etapa; Betalú reforça el lideratge

L'argentí Ignacio Gili s'ha imposat en la tercera etapa de la Gaes Titan Desert Garmin després que el líder de la prova, el català Josep Betalú, li cedís el triomf després d'haver rodat junts els últims 50 quilòmetres de la carrera, que després de 122 quilòmetres ha finalitzat a Rissani, a la part nord del desert del Sàhara.

Al final, el guanyador i el segon han invertit 4h.44:19 en els 122 quilòmetres, traient gairebé cinc minuts al grup perseguidor, que ha entrat encapçalat per Gillem Muñoz en la meta d'un campament que a la nit havia patit la violència d'una tempesta de sorra que ha deixat l'espai inhabilitat, cosa que ha obligat els operaris a treballar a preu fet per recuperar la normalitat.

Després d'aquesta tercera etapa, Betalú no només ha reforçat el seu lideratge, sinó que la diferència que havia establert ahir amb el segon classificat, Guillem Muñoz (3:44), s'ha incrementat a 9:15, deixant al primer la victòria en la Titan gairebé en safata, a falta de tres etapes en les quals els dubtes de sorra cobraran tot el protagonisme. Betalú és el vigent guanyador de les dues últimes edicions de la Titan.

Aquesta tercera etapa era el segon sector de l'etapa marató que va arrencar ahir, que Betalú 'afrontava amb la certesa que si l'atacaven ell respondria, com així ha estat.

Després d'alguns atacs de Robert Bou i algun dels seus companys, les petites dunes que han aparegut al quilòmetre 68 han estat determinants, perquè han trencat la capçalera, ja que Betalú i l'argentí Gili les han superat sense problemes per començar a treure distància.

En el control de pas 3 la lluita en la categoria femenina també era renyida, ja que tant Ramona Gabriel com Ana Ramírez s'estaven controlant en tot moment. Al final de l'etapa, la segona ha atacat i ha entrat primera, a un segon de Gabriel, guanyadora de les dues anteriors etapes.

En el grup davanter i a falta d'uns 40 quilòmetres, els dos escapats ja treien dos minuts al grup de nou perseguidors en el qual, sorprenentment, no es feien gaires relleus, cosa que restava eficàcia a l'hora d'atacar a Gili i Betalú.

En el quart i últim control de pas, al quilòmetre 110, Gili i Betalú tenien un avantatge de 3:22, cosa que ha portat el grup perseguidor a trencar-se, amb Robert Bou intentant una ruta diferent amb navegació per escurçar temps, però al final ha acabat penalitzant perquè ha entrat darrere del grup en el qual anava integrat.

Pocs metres abans d'entrar a la meta, Betalú ha cedit el pas a Gili perquè s'endugués la victòria, la primera en la seva aventura a la Titan, on ja tenia dos segons llocs i el tercer de la general en l'edició de l'any passat.

A més, Gili aconsegueix una marca, en haver guanyat per primera vegada una etapa de la Titan amb roda ampla, cada vegada més popular en la bicicleta de muntanya, però amb poc èxit en les primeres posicions.

A la meta, Betalú ha assenyalat que no hi ha hagut "cap indicació, perquè m'ha ajudat molt, i també ho havia fet l'any passat, i aquestes coses s'anoten a la llibreta. Sé com funciona aquest circ: si m'ajuden, ajudo".

L'argentí Ignacio Gili estava exhaust i emocionat amb la seva primera victòria, que ha dedicat a Juan i Brinsa, els seus bessons. "Somiava amb una etapa així des de fa tres anys. He guanyat amb una 'fatbike' (roda ampla) i he fet història. A la meva família sempre em van dir que cal fer història", ha assenyalat el sud-americà.

Després de completar-se una etapa pel desert, bastant plana i amb moments en els quals els ciclistes han hagut de baixar de la bicicleta per treure-la de la sorra, demà el pilot inicia la segona part de la Titan amb les dunes com a grans protagonistes. La quarta etapa està prevista entre Rissani i Merzouga, de 95 quilòmetres, amb 939 metres de desnivell acumulat. Serà una etapa cent per cent desèrtica, amb pistes arenoses i pedregoses, per iniciar un segon tram vorejant dunes.

Classificacions després de la tercera etapa de la Titan Desert, de 122 quilòmetres:

- Tercera etapa masculina:

.1. Ignacio Gili 4h.44:19 25.75 km/h

.2. Josep Betalú 4h.44:19

.3. Guillem Muñoz 4h.49:51

.4. Carlos Andrés 4h.49:51

.5. Moisés Dueñas 4h.49:51

- Tercera etapa femenina:

.1. Anna Ramírez 5h.22:28 22.70 km/h

.2. Ramona Gabriel 5h.22:29

.3. Veerle Cleiren 5h.31:54

- General després de tres etapes:

.1. Josep Betalú 13h.46:58

.2. Guillem Muñoz a 9:15

.3. Moisés Dueñas a 13:01

.4. Manuel Beltrán a 13:03

.5. Sebastian Tamayo a 17:06

.6. Julen Zubero a 18:46

.7. Robert Bou a 20:02

.8. Ramon Sagués a 22:49

.9. Ignacio Gili a 28:49

10. Carlos Andrés a 41:15

......

39. Ramona Gabriel a 1h:53:35

40. Anna Ramírez a 1h:58:08.