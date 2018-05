Batlle: «Anirem al Prat a guanyar i esperarem un cop de mà del Figueres»

L'entrenador del Palamós, Josep Maria Pitu Batlle, s'aferra al missatge del club en aquest esprint final de Lliga. El tècnic escalenc no es treu la samarreta amb la frase jo hi crec, un crit de guerra que fa referència a les possibilitats de salvació dels palamosins. Falten dos partits per posar el punt i final a la competició i els gironins no poden permetre's més relliscades si no volen dir adeu a la Tercera Divisió. Diumenge es disputa la penúltima jornada i dos escenaris de màxim interès per saber qui s'adjudicarà la darrera plaça que falta per acompanyar el Gavà i el Vilassar de Mar cap a Primera Catalana. El Palamós visita el complicat escenari del Sagnier, llar d'un Prat amb opcions de play-off, mentre que el Granollers visita Vilatenim per mesurar-se a un Figueres sense res en joc.

L'exentrenador del juvenil palamosí, Pitu Batlle, adverteix els seus homes dient que «tot i estar fotuts, encara estem vius i per això l'equip té prohibit baixar els braços». Si el Palamós té la salvació a 3 punts, el pròxim rival dels baix-empordanesos té el play-off d'ascens a la mateixa distància. Tot i la dificultat de l'empresa, l'entrenador escalenc assegura que «hem de pensar a guanyar al camp del Prat i esperar que els nostres companys de l'Alt Empordà ens donin un cop de mà».

Palamosins i figuerencs fa sis temporades que coincideixen a la Tercera Divisió després de pujar plegats de Primera Catalana el curs 2011-12 i durant tots aquests anys les relacions entre ambdòs clubs han estat cordials. El desig de Pitu Batlle, jugadors, directius i afició groc-i-blava és, primer de tot, fer els deures al Municipal del Sagnier contra el Prat i després confiar que els exfutbolistes del Palamós Sergi Romero, Toni Cunill, Mike Molist, Ritxi Mercader, Pimentel, Aleix Feixas, Marc Bonaventura i Joan Pons, facin un favor als veïns empordanesos.