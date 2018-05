Deulofeu creu que no tornarà al Barça un cop s'acabi la cessió al Wattford

Gerard Deulofeu va tornar a aparèixer al primer pla mediàtic instants després que el FC Barcelona certifiqués el títol de Lliga diumenge passat a Riazor. L'extrem de Riudarenes, que al gener va sortir cedit al Wattford, va fer una piulada al Twitter en què criticava que el seu nom no sortís a la samarreta entre els campions. Dilluns a la matinada, entrevistat a El Larguero, el selvatà va transformar les seves paraules en veu alta. «Em va sortir de l'ànima. Quan era allà (al Barça) m'hi vaig deixar la pell, com qualsevol. Sento el títol com meu», va dir.

A més a més, Deulofeu va revelar que veu complicat tornar al Barça el proper mes de juny. «No crec que torni. Em van cedir i jo també vaig voler anar cedit. És clar que no crec que torni», va dir. El futbolista gironí tan sols ha disputat 5 partits (1 gol) amb el Wattford amb qui va reaparèixer diumenge després d'estar-se dos mesos fora de combat per culpa d'una lesió.