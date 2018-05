Èxit de la jornada solidària a Cabanes per a Paula Rojas

El Camp Municipal de Cabanes va ser l'escenari durant tot ahir d'una jornada solidària per recaptar fons per a la Paula Rojas, una nena malalta d'un any que ha hagut de ser operada i haurà de seguir un tractament llarg i car a partir d'ara. El futbol més modest de l'Alt Empordà va mostrar la seva cara més solidària en una jornada que va aplegar cap a mig miler d'espectadors durant tot el dia en tots els partits que es van disputar. La jornada va començar ben d'hora amb un torneig matinal de futbol prebenjamí amb la participació de diversos equips com el Cabanes, La Jonquera, Atlètic Banyoles o la FE Figueres, entre altres. A la tarda va tenir lloc el matx entre el Cabanes sènior masculí i un combinat de jugadors dels equips del Grup 30 de Quarta Catalana que va acabar amb 1-1. El gol local el va marcar Sergi. Per tancar la jornada, l'equip cadet-juvenil B femení del Cabanes va enfrontar-se al Gurb.

Durant tot el dia, a més a més, es van rifar una vintena de lots entre els assistents i també es van sortejar dues samarretes de la selecció catalana, aportades per la Federació Catalana de Futbol, i una del Betis. A més a més, també es va rifar una samarreta del FC Barcelona signada per Leo Messi i Andrés Iniesta. Tota la recaptació acumulada serà donada als pares de la Paula, en Juanma Rojas, Chicho, entrenador del Vilafant, i la Raquel López, exjugadora i entrenadora assistent del Cabanes i ideòloga de la jornada solidària. «Estem molt contents de la resposta de la gent. Ha anat molt bé. La valoració és perfecta i tothom s'ha bolcat amb nosaltres. Hi ha hagut molta gent durant tot el dia», explicava Fran Lara, entrenador del Cabanes sènior i un dels responsables de l'acte. El grup de percussió Tramuntakada va amenitzar i donar un to festiu a la jornada.