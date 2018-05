El Madrid pateix però obté el bitllet per ser a Kíev

Amb suspens i una bona dosi de patiment. Així va signar el Reial Madrid el seu accés a la final de la present edició de la Lliga de Campions. Ho va fer tot empatant al Santiago Bernabéu contra un bon Bayern de Munic, que va vendre ben cara la seva pell i que va tenir opcions fins al darrer sospir. En un matx d'anada i tornada, des del primer minut els de Zinedine Zidane van jugar amb foc, però es van beneficiar d'un doblet de Karim Benzema, del desencert del seu rival i de les bones intervencions de Keylor Navas. Arguments suficients per classificar-se per tercer any consecutiu per a la final de la Champions, que es disputarà el 26 de maig a Kíev.

Només començar, el lateral dret Joshua Kimmich silenciava el Bernabéu. Feia el 0-1 i mostrava que no hi hauria treva durant tot el partit. Tot i aquesta diana, el Bayern en necessitava una més per neutralitzar l'1-2 de l'anada a l'Allianz Arena. Però ben aviat, Karim Benzema va signar l'empat, cosa que va tornar a equilibrar la balança. Igualment, els visitants havien de marcar sí o sí per intentar, com a mínim, forçar la pròrroga. Ho van intentar sense aturador i, al llindar del descans, en una internada per banda dreta, la pilota va impactar al braç de Marcelo dins l'àrea però l'àrbitre no ho va assenyalar. L'acció va ser molt protestada pels bavaresos, que van marxar cap als vestidors amb deures per fer i amb la mosca darrere l'orella.

Però molt més se li va complicar la cosa al Bayern només començar el segon acte. Una arriscada passada enrere de Tolisso no la va saber rebutjar el porter Ulreich. El seu error, d'allò més infantil, va deixar la pilota morta perquè Benzema, sense pràcticament oposició, marqués el 2-1. Va ser el preludi dels millors minuts del Madrid, que hauria pogut deixar l'eliminatòria vista per a sentència en un parell d'arribades a l'àrea rival. Tot i això, el Bayern encara no havia dit la seva última paraula. Al minut 63, James Rodríguez va fer el 2-2. Va demanar perdó a la seva antiga afició, que va quedar muda. Els alemanys estaven a un gol de culminar la remuntada. I si no ho van aconseguir va ser perquè Keylor Navas ho va evitar, amb alguna intervenció de mèrit. Ja al descompte, Hummels va tenir el 2-3 però el seu remat va marxar fora per ben poc. Així doncs, empat i bitllet per a la final, a la caça de la tretzena Copa d'Europa, la que seria la quarta en els darrers cinc anys. Roma o Liverpool, el rival a Kíev.