Marc Roca no es penedeix d'haver-se quedat a l'Espanyol al mercat d'hivern

El migcampista de l'Espanyol Marc Roca va assegurar ahir que «estar tant temps sense jugar» l'ha fet «més fort». El jove del planter va tornar a competir contra el Las Palmas dissabte passat després d'una volta sencera sense fer-ho. «Amb Quique Sánchez Flores no em va arribar l'oportunitat i treballo per estar al millor nivell. L'entrenador té molts jugadors i respecto les seves decisions», va comentar. Pel que fa al seu futur, el jugador afirma que només se centra a entrenar-se «al límit» per estar «al màxim». «A l'hivern vaig decidir quedar-me i no em penedeixo d'aquesta decisió», afegia.