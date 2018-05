Nova victòria d'un Girona que té Europa entre cella i cella

Pas de gegant, el que feia ahir un Citylift Girona que cada cop és més a prop de fer realitat el somni europeu. Si fa un any es va patir fins a darrera hora per mantenir la categoria, aquesta temporada l'objectiu és molt més ambiciós i l'equip que entrena Ramon Benito s'hi ha llançat de caps.

Segona victòria seguida en pocs dies, tallant així una ratxa nefasta de sis jornades sense guanyar, per confirmar el sisè lloc, que donaria accès directe a la Copa CERS. Ahir, la víctima va ser un Pas Alcoi que no va tenir arguments per aturar un Girona que va anar per feina. Pelícano, autor d'un hat-trick, va obrir la llauna ben aviat i Oriol Garcia ampliava distàncies passat el quart d'hora. Estrenyia el marcador Llisa de falta directa, però va ser un miratge. Una altra barraca de Garcia, dues més de Pelícano i una altra de Palazón van situar el 6-1 final a l'electrònic.

Amb aquest resultat, els gironins són sisens amb 41 punts i tenen el novè, l'últim que disputaria la CERS, a sis per sota quan resten tan sols tres jornades. Palafrugell, Lloret i Vendrell, els últims obstacles per a un equip que té Europa entre cella i cella.

Reus Deportiu-Lloret



No se n'acaba de sortir el Lloret, al que se li està fent ben llarga la temporada. Els de Manel Barceló són quarts per la cua i ahir, a Reus, van encaixar la quarta derrota consecutiva, allargant fins a sis les jornades que fa que no guanyen. La categoria no perilla perquè l'Arenys de Munt, el catorzè, és a un món. Però els resultats no acompanyen. Al Baix Camp, un 3-0 a la primera meitat va ser una llosa impossible d'aixecar. Al final, 6-3 i una nova ensopegada. Marc Grau i David Plaza, autor d'un doblet, van marcar els gols del conjunt visitant. Tots ells després del descans.



PALAFRUGELL-ASTURHOCKEY



Duel de dos equips ja descendits en què es va acabar imposant el Palafrugell.