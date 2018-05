Ronaldo veu «complicat» que Neymar acabi fitxant pel Madrid

El brasiler Ronaldo Nazario, exfutbolista entre d'altres equips del Barça i del Reial Madrid, va dir ahir que veu «complicat» que el seu compatriota Neymar acabi deixant aquest estiu el Paris Saint-Germain per incorporar-se al conjunt blanc. «He escoltat bastantes coses sobre això», va declarar a la Cadena SER, abans d'afegir que «la veritat és que crec que és molt difícil perquè tot just acaba d'arribar a París per molts diners. Fins i tot trobo que si el Reial Madrid decideix pagar una xifra molt alta, no crec que el club francès acabi canviant d'idea i el deixi marxar».