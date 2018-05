Aquest és el motiu pel qual el Giro comença a Jerusalem

L'Estat israelià va concedir aquest dimecres la nacionalitat a títol pòstum a Gino Bartali, ciclista italià que va arriscar la seva vida per salvar la de jueus assetjats pel nazisme, i en nom del qual celebra la primera etapa del Giro d'Itàlia 2018, que comença divendres a Jerusalem.

"Gino no era recolzat per la majoria de la societat italiana del seu temps, el que el converteix en algú únic per aixecar-se contra la majoria i mantenir una consciència pròpia", va expressar davant els mitjans congregats al museu de l'Holocaust (Yad Vashem) de Jerusalem el seu president, Avner Shalev, durant una cerimònia commemorativa.

L'acte, amb cert aire solemne, es va iniciar amb unes voltes simbòliques de l'equip israelià de ciclisme (Israeli Academy of Cyclists) als voltants del museu, i va concloure amb el lliurament a la néta de Bartali, Giogia, del certificat que reconeix al seu avi com a ciutadà honorari de l'Estat d'Israel.

"He vingut avui aquí per donar testimoni de la seva humanitat i bondat", va dir Giogia durant un discurs que va acabar entre llàgrimes en referència al seu avi, a qui va qualificar com "un home de pau" la seva màxima era "el bé es fa, no es diu ".

Bartali, catòlic devot, va néixer a Florència el 1914 i durant la seva trajectòria professional va guanyar tres vegades el Giro d'Itàlia i dues el Tour de França, el que el va fer famós sense fer-li perdre "la humilitat" que tant el caracteritzava, segons la seva néta.

"Bartali va ser un heroi italià, però també un heroi del poble jueu i de tota la humanitat", va esmentar per la seva banda el president honorari del Giro, propietari de l'equip israelià de ciclisme i principal patrocinador d'aquest esdeveniment esportiu, Silvan Adams.

Anomenat "l'home de ferro de la Toscana", Gino va sumar quilòmetres sobre la seva bicicleta per lliurar personalment documents d'identitat que van suposar el salconduit per a molts jueus, a més de lliurar missatges confidencials als partisans de la Resistència italiana.

"Quan arrisques la teva pròpia vida per salvar d'altres, vol dir que encara tens fe en la humanitat", va concloure l'ambaixador italià a Israel Gianluigi Benedetti.

En 2013, el ciclista florentí ja va ser reconegut com Just entre les Nacions, el màxim títol honorífic que concedeix aquest museu als que es van enfrontar a les atrocitats del nazisme.

"La batalla més important que va guanyar va ser contra l'opressió, la maldat i la injustícia", va sentenciar Benedetti, en un cerimònia en la qual com a colofó ??final una cantant va interpretar, acompanyada d'un piano, diverses melodies, entre elles, la de la pel·lícula italiana homònima "La vida és bella".