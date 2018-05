El Bordils arriba als tres últims partits amb tot de cara per salvar-se

Pocs s'ho haurien imaginat a principi de temporada, quan el Bordils va arrencar la lliga de Divisió de Plata amb quatre derrotes seguides, però la realitat és la que confirma que a falta de tres jornades per al final, l'equip de Sergi Catarain és més a prop que mai de la permanència. Aquest diumenge al migdia, per exemple, els gironins tindran el primer machball (se salvarien si guanyessin a la pista del cuer, el Madrid (13.00), i si el Covadonga no supera el Cisne. «A còpia de molta feina aquest vestidor ha reaccionat. Segur que a principi de lliga ens hauríem gravat amb foc a la pell les bones perspectives que tenim per evitar el descens en la recta final de la temporada», deia ahir l'entrenador, que s'ha estrenat a la banqueta rellevant Pau Campos.

El Bordils, després de tombar dissabte el Villa de Aranda al Blanc-i-Verd, un altre rival directe a pesar de la diferència de pressupost entre el modest conjunt gironí i un ex-Asobal, és desè amb 23 punts, tres de marge sobre el Covadonga (20) que seria el primer que ara baixaria a Primera Nacional. Falten tres jornades per acabar el campionat. Si diumenge el Bordils derrota el Madrid i el Covadonga cau contra el Cisne, la permanència serà matemàtica. Si no, podria passar en la següent jornada, precisament per la disputa d'un Bordils-Covadonga. En funció dels resultats d'aquest cap de setmana els gironins en poden fer prou amb un punt. Catarain no creu que la salvació es pugui celebrar aquest diumenge però destaca la importància de guanyar a Madrid: «Si ho aconseguim, ho tindrem fet, encara que no sigui matemàtic».

El calendari és l'altre gran aliat a aquestes altures del Bordils, que juga a Madrid i tot seguit rep el Covadonga, dos dels tres equips que ocupen la zona de descens. Tot i que els de la capital d'Espanya, amb només 9 punts, ja han baixat, l'entrenador dels gironins s'afanya a advertir que «és un partit trampa de veritat, perquè ells ja no tenen cap pressió i certament la classificació no els ha fet justícia». Segons Sergi Catarain, «són un equip jove, similar al nostre, que ha perdut molts partits per només dos o tres gols. Haurem d'estar molt concentrats per guanyar-los». El darrer adversari de la temporada pel Bordils serà el Nava.

Catarain mira el Covadonga perquè és qui marca els llocs de descens, amb tres punts menys que el Bordils quan només n'hi ha sis en joc, però també alerta que «hi ha d'altres rivals que s'hi poden veure implicats com el Villa de Aranda i l'Amenábar, que juguen duels directes. Aquí l'important és que nosaltres ho tenim molt bé per salvar-nos, i ho hem d'aprofitar». L'Amenábar ha d'enfrontar-se a Alacant, Torrelavega i SinFin, mentre que el Villa de Aranda es veurà les cares amb Ciudad Real, Barça B i un Los Dólmenes que pugna per l'ascens directe amb l'Alcobendas.