El Liverpool, a la final de la Lliga de Campions patint davant un digne Roma

El Liverpool serà el rival del Reial Madrid a la final de la Lliga de Campions el proper 26 de maig a Kíev, després que l'equip britànic complís els pronòstics en eliminar, amb un 4-2 en contra amb molt de patiment i gràcies al 5-2 de l'anada, un Roma que va regalar a l'Olímpic italià conats de remuntada i èpica.

D'aquesta forma, Jürgen Klopp, en la seva segona temporada amb els britànics, retorna els «red» a una final de la Lliga de Campions onze anys després i 13 des del cinquè i últim trofeu del club, amb Rafa Benítez a la banqueta en una final èpica amb el Milan. El conjunt britànic va avançar ronda amb patiment, sense el domini ni l'autoritat que va reflectir a l'anada, atordit per la desimboltura d'un Roma que ja va portar a terme un petit miracle a quarts de final davant el FC Barcelona.

L'Olímpic de Roma va ser una caldera admirable que, això sí, es va endur dues garrotades abans del descans per dos errors dels que es paguen cars a aquestes altures de competició. Primer Nainggolan, regalant una pilota al centre del camp per al gol de Sadio Mané als 10 minuts, i després un mal refús defensiu davant un córner rival, van reforçar l'avantatge visitant, que ja era ampli des de l'anada a Anfield. No hi va haver notícies de Salah, però no li va fer falta als homes de Klopp.

Dzeko, sempre present



Amb Edin Dzeko present en cada acció de perill i autor del 2-2, el Roma va convertir en mundà un equip temible després de golejar el Manchester City i el mateix equip italià. Els locals, que van endossar un 3-0 al Barça per avançar a semifinals, van perdonar en una nit històrica, en la qual ja amb la llengua fora van arribar a acariciar l'èxit sense temps per seguir somiant després del 4-2.

Va buscar fins al final tornar a estar en aquesta lluita pel títol un Roma que va caure precisament a casa i contra el Liverpool el 1984, en l'única final que va disputar. I ho va fer traient petroli de l'esquena rival, una defensa que excepte per la presència de Van Dijk no té contundència. No obstant això, el regal de Nainggolan i el gol de Mané van abaixar els decibels, que gairebé immediatament va recuperar l'Olímpic amb un gol en pròpia porta de Milner. Wijnaldum va fer més mal amb l'1-2.

La defensa britànica no va saber controlar Dzeko ni El Shaarawy, que va enviar una pilota al pal abans del descans. A la represa, el jugador bosnià va tornar a guanyar la posició a la defensa i en la seva carrera, anul·lada per fora de joc que no era, va caure a terra per l'acció del porter rival. Poc després es va rescabalar marcant el 2-2, amb mitja hora llarga per a almenys tres gols.

Va tenir les ocasions l'equip local, però els encerts es van fer esperar fins als minuts 86 i 94, dos gols de Nainggolan, encara maleint el seu error de principiant a l'inici, en un gran xut i un penal, menys clar que el que havia reclamat anteriorment. En tot cas, no hi va haver temps per a més bogeria i va ser el Liverpool el que es va quedar amb el bitllet per al viatge a un altre Olímpic, el de Kíev, per a la final del proper 26 de maig.