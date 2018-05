L'Olot organitza un autobús gratuït per donar suport a l'equip a Lleida

L'Olot juga diumenge una nova final en la seva lluita per la permanència, en aquest cas al camp del Lleida. Després de guanyar el València Mestalla, els garrotxins tenen dos punts de marge sobre el descens directe a falta de dos partits. Per tal que l'equip tingui el màxim suport el club organitza un autobús gratuït rumb el Camp d'Esports. Els seguidors només hauran d'abonar els 10 euros de l'entrada. «Sentir-vos a prop ens fa més forts, us necessitem a Lleida», ha escrit l'entrenador Raúl Garrido al seu compte de Twitter per engrescar els seguidors a acompanyar-los diumenge que ve.