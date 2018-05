L'Uni torna a apostar per Keisha Hampton

Ara fa un any, els responsables de l'Spar Citylift Girona estaven convençuts que Keisha Hampton era la jugadora ideal per tenir un rol principal en els esquemes d'Èric Surís. I una temporada després i superada una lesió de genoll que l'han deixat sense competir aquest hivern, segueixen segurs que la seva capacitat anotadora, bona mà per tirar de tres i un físic que li permet jugar tant d'aler com, en moments determinats de pivot, pot ser desequilibrant tant a Lliga Femenina-1 com a l'Eurocup.

Hampton és una aler d'1.87 d'alçada amb experiència a la WNBA, es va lesionar el passat estiu jugant amb els Chicago Sky, com a diferents lligues europees. Aquest hivern no ha jugat a Europa i s'ha quedat als Estats Units recuperant-se de la seva lesió, però, en principi, abans d'arribar a Girona al pròxim jugarà aquest estiu a la WNBA. Keisha Hampton és el primer fitxatge de l'Uni per a la nova temporada després de les renovacions de Núria Martínez, Rosó Buch i Nadia Colhado. El club segueix treballant per anunciar noves incorporacions i els propers moviments podrien ser una pivot espanyola per assumir el rol de rotació interior, el que tenia Alminaite però amb més minuts, i el d'una jugadora experimentada que ajudi Núria Martínez en la posició de base. A Fontajau tampoc descarten encara que la renovació de María Conde, tot i que l'arribada de Keisha Hampton li podria complicar encara més a la madrilenya jugar els minuts que ella vol.

Formada la Universitat de De Paull, Keisha Hampton no va aconseguir fer-se un lloc a la WNBA de sortida però s'ha treballat una carrera a França, Alemanya i Israel que li ha acabat obrint les portes de la lliga professional nord-americana els últims estius. La temporada 2014/15 va ser la màxima anotadora de la segona divisió francesa amb el Dunkerque, 22 punts per partit, en una lliga on, curiosament, la tercera (Shante Evans amb el Pays d'Aix) i la cinquena (Magali Mendy amb l'Avenir) han jugat aquest curs a l'Uni. La temporada següent, 2015/2016, Hampton fitxa pel Bnot Hertzeliya, primera divisió d'Israel, on s'enfila fins als divuit punts de mitjana amb un rendiment que li obre les portes de la WNBA amb v Minnesota Lynx (13 punts contra Indiana en el seu millor partit). La temporada següent, Keisha Hampton va tornar al Bnot Hertzeliya on, amb dinou punts i 8 rebots per partit, va ser una de les jugadores més destacades de la lliga. Un cop acabada la seva temporada a Israel, Hampton estava jugant amb els Chicago Sky i, quan ja havia arribat a un acord amb l'Uni, es va lesionar.