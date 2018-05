El MIC deixa un impacte econòmic d'11,5 milions a les comarques gironines

El campionat de futbol base MIC, celebrat el passat mes de març, ha deixat un impacte econòmic de prop d'11,5 milions a les comarques gironines. En concret, 9,8 MEUR han estat relacionats amb els tornejos de futbol, i 1,7 amb els de bàsquet. Des de l'organització fan una valoració "molt positiva" de l'esdeveniment i destaquen la promoció que suposa per a la Costa Brava com a destí turístic. De fet, bona part del públic estranger que es va acostar a les diferents poblacions gironines per seguir el campionat es va allotjar en hotels i apartaments turístics de la demarcació. En total, el pressupost que es va destinar al MIC va ser de 2,8 milions, això suposa que per cada euro que s'ha invertit per part de l'administració, hi ha hagut un retorn de més de deu. Durant el campionat han estat més de 28.000 espectadors els que s'han acostat a veure els partits en una edició en la que hi han participat 11.400 persones entre jugadors i tècnics, de 42 països diferents.

Satisfacció entre els organitzadors del MIC després que s'hagin donat a conèixer les dades d'impacte econòmic d'aquest torneig de futbol base, que se celebra durant el mes de març en diverses comarques gironines. L'edició del 2018 ha deixat 11.483.195 euros a la demarcació. Bona part d'aquesta despesa surt de les butxaques de persones vingudes de diversos països, ja que en el MIC hi participen equips d'arreu del món. En concret, aquesta edició ha comptat amb la presència de prop de 500 combinats de 42 estats diferents. L'organització posa en valor aquesta dada ja que, ingressos a banda, suposa una "gran promoció turística" per a la Costa Brava.

A més, la 18ena edició del MIC també ha estat la segona del MIC Basketball, que, a criteri dels responsables de l'esdeveniment, aquest any "s'ha consolidat". Malgrat que el futbol continua sent el gran atractiu amb més de 9.000 persones involucrades, i 9,8 MEUR d'impacte, el bàsquet ha arribat als 2.000 participants, i 1,7 MEUR.

Tot plegat ha portat a les comarques gironines 28.146 persones atretes per aquests tornejos, on competeixen adolescents d'arreu del planeta. Molts d'ells venen acompanyats d'amics i familiars i passen aquests dies de competició a diverses localitats del litoral gironí. En aquest sentit, els hotels i els apartaments turístics han estat els llocs preferits per allotjar-se.

Entre aquests, els més sol·licitats (al voltant del 40%) han estat hotels de quatre i cinc estrelles, seguits dels de dos i tres estrelles i els apartaments turístics. La gran majoria dels acompanyants que s'han allotjat en establiments gironins són familiars o parelles dels participants.Des del MIC també destaquen la importància que aquest esdeveniment té més enllà de la repercussió econòmica. L'organització ressalta que es tracta d'un "espai de convivència", on s'inculquen els valors de l'esport als més joves.

El públic vinculat, el que més gasta

En relació a la despesa dels visitants del MIC, la més important ha anat a càrrec del públic vinculat als participants. Aquest col·lectiu s'ha deixat una mitjana de 50 euros per persona i dia en els tornejos de futbol i de 60 euros en els de bàsquet. En canvi, en el públic general – el majoritari – la despesa s'ha reduït a la meitat. A més dels ingressos per la venda d'entrades, compra de material i d'altres productes, també destaca l'aportació econòmica en concepte de publicitat. En aquest sentit, aquesta edició ha superat el mig milió d'euros entre el futbol i el bàsquet.