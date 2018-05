«Estem confiats i motivats de poder seguir gaudint de la Lliga EBA a Salt»

El Quart, el Bàsquet Girona i el CB Salt són els tres màxims referents del bàsquet masculí a la demarcació, competint a la Lliga EBA. Els primers s'han salvat, els segons no van poder classificar-se per a la fase d'ascens per ben poc i els tercers es jugaran entre aquest cap de setmana i el següent la seva continuïtat a la quarta categoria del bàsquet espanyol. Penúltims del grup C-B després d'una temporada complicada, ara tot passa per desfer-se del Castelldefels, que va ocupar aquesta mateixa posició en el grup C-A. A Salt els últims bons resultats, tancant la fase regular amb dos triomfs seguits, han revifat les expectatives. «La plantilla està conveçuda de salvar-se. Tenir un equip a la Lliga EBA és un valor molt alt per a Salt que no volem perdre», destacava ahir el president, Mateu Torrent.

El ball comença diumenge (12.00, entrada gratuïta) al pavelló de Salt. És una eliminatòria a doble partit, on en l'anada interessa agafar tants punts com es pugui de renda per anar-los a defensar a la pista barcelonina. Torrent va reunir dimecres el tècnic, Miquel Martínez, i els jugadors «per acabar-los de donar ànims i suport» i es va trobar amb un vestidor totalment convençut d'assolir l'objectiu. «Estem molt confiats i motivats, de fet els darrers partits hem jugat força bé. Els nois estan segurs de tirar-ho endavant, diuen que ara estan més compenetrats a la pista i que estan actuant com un equip. Jo també soc optimista», relata el dirigent.

Referent del bàsquet gironí



El CB Salt acumula quatre temporades seguides a la Lliga EBA, a on va arribar el 2014. Tot i el cost que té, Torrent defensa que és un patrimoni al qual no volen renunciar. Segons ell «aquesta és una categoria molt atractiva, que ens permet ser un referent a Girona del bàsquet masculí al costat del Quart i del Bàsquet Girona». A més, l'equip d'EBA també actua de mirall per a la base. El Salt mobilitza 270 jugadors en 23 equips «i els més petits sempre estan pendents del que fan els grans i volen arribar a jugar al primer equip». Els mals resultats d'aquesta temporada han reduït una mica l'assistència als partits (entre 200 i 300 espectadors), però Mateu Torrent recorda que en cursos anteriors la mitjana s'havia situat en el mig miler d'aficionats «i en un partit contra el Quart hi vam arribar a posar més de mil persones, al pavelló».

Per diumenge a Salt esperen un altre ple. «Estem convençuts que hi haurà entre 600 i 700 espectadors. Hem programat el partit per diumenge al matí per afavorir que vinguin tots els nostres jugadors de base i que hi hagi un gran ambient», detalla el màxim responsable del club saltenc. L'entitat està «plenament integrada» al municipi i Torrent destaca que «a Salt cap mainada es quedarà sense jugar a bàsquet, tingui el nivell que tingui». Sobre el rival, el Castelldefels, considera que «tenen dos jugadors importants, el pivot Boronat i Andreu Sese, i penso que si els podem aturar, ja hi haurà molt de guanyat». L'equip de Miquel Martínez, que va rellevar a mitja temporada Oriol Verdés, afrontarà el partit de tornada el pròxim diumenge 13 de maig a 1/4 de 7 de la tarda.

Torrent va posar de manifest que «en aquesta eliminatòria ens ho juguem tot, però el que m'hauria preocupat encara més és que el nostre rival hagués sigut el Quart. Per fortuna ells estan salvats i jo els felicito per la feina feta. Tenim molt bona relació amb ells, els jugadors es coneixen tots, i hauria sigut dur que ens haguéssim hagut de jugar la permanència entre ells i nosaltres». Aquest any el Salt ha jugat al grup C-B de l'EBA, mentre que el Quart i el Bàsquet Girona ho han fet al grup C-A.