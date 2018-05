El GEiEG de rugbi femení busca un lloc a la final per a l'ascens a l'elit diumenge a Palau

El pròxim diumenge a les 12 del migdia es disputarà en el camp de rugbi del Complex Esportiu del GEiEG a Palau una de les dues semifinals de Divisió d'Honor B que enfrontaran les grupistes amb El Salvador de Valladolid. Aquest partit es jugarà a Girona perquè el GEiEG va quedar primer de grup a la lligueta prèvia.

Serà ja un duel a cara o creu. L'equip guanyador passarà a la final i tindrà l'opció de pujar a Divisió d'Honor A. El guanyador, directe i el perdedor, si aconsegueix la victòria a l'eliminatòria amb el setè equip de la màxima divisió. Per al partit contra l'equip de Valladolid, Coral Vila recupera una primera línia com és Anna Muñoz, de baixa degut a una lesió de turmell. Amb qui no podrà comptar serà amb la Paula Xutglà, degut a una lesió al genoll que l'ha obligat a passar per quiròfan.

Amb la majoria de jugadores disponibles, el GEiEG presentarà el seu quinze de gala per jugar contra un potent CR El Salvador. L'entrenadora grupista analitza el rival explicant que «tenen un equip amb una davantera molt forta». Vila va sentenciar dient «a les melés ens tocarà patir de valent». Les grupistes no modificaran la seva manera de jugar i seguiran amb el seu joc intens i amb molta pressió defensiva. La màxima responsable tècnica del primer equip femení de la secció de rugbi del GEiEG seguia explicant que «aquest és el partit per al que hem estat entrenant tot l'any. Diumenge es veurà si estem preparades per fer un salt més, o simplement ens hem de quedar on estem».