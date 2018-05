El Llagostera perd Arimany però l'Ontinyent arribarà sense Verdú ni Rober

El Peralada, però sobretot, l'Olot i el Llagostera es juguen aquest cap de setmana gairebé tota la temporada en la penúltima jornada de Lliga. El filial del Girona visita el Vila-real B i amb un punt, o fins i tot perdent, podria estar salvat matemàticament abans de l'última jornada. Més hauran de patir i suar Olot i Llagostera. Els garrotxins visitaran un Lleida que és a 3 punts del play-off i encara somia entrar-hi. De la seva banda, el Llagostera rep la visita d'un Ontinyent que s'ha situat a 2 punts del quart lloc. En aquest sentit i amb tant en joc, ahir era dia d'estar pendents de les sancions per aquesta jornada. El Llagostera ha vist com Sergi Arimany no tenia perdó i per tant serà baixa diumenge. Tot i això, els d'Òscar Álvarez recuperen Viale i Gabarre i veuen com l'Ontinyent perd, per sanció, Verdú i Rober, titulars tots dos. En aquest sentit, el Vila-real B tindrà les baixes per sanció de Pau Torres i Quintillà

En la lluita per evitar el descens hi ha d'altres sancions que poden afectar en aquestes dues últimes jornades. Per exemple, el Saguntí es queda sense el davanter Nuha i David Fas castigats amb 3 partits per les expulsaions contra el Llagostera i perd també Óscar López. El Balears visitarà Cornellà sense Kike López però els barcelonins perden dos titularíssims com el porter Craviotto i Valentín.