Els al·licients d'un clàssic que no és decisiu

A falta del caràcter decisori per al campionat que tenen els clàssics, el partit de demà entre el Barcelona i el Reial Madrid reuneix una sèrie d'al·licients, segurament més per als blaugrana que per als madridistes, que tenen totes les seves mirades posades en la final de la Champions. Per aquest motiu, Zinedine Zidane podria plantejar-se reservar jugadors per evitar problemes físics, tot i que encara queden tres setmanes per al partit de Kíev contra el Liverpool.

El Barça, resolt el campionat la setmana passada a Riazor (2-4), té altres al·licients. Serà l'últim partit contra els blancs del seu capità Andrés Iniesta, que ja ha anunciat el seu adeu de l'equip al final del curs present. Si finalment juga Iniesta -té molèsties musculars al soli-, el d'Albacete haurà disputat el seu clàssic numero 38, els mateixos que Messi, per exemple.

Mantenir la ratxa d'imbatibilitat és un dels principals arguments per al Barça. Els d'Ernesto Valverde ja tenen el rècord de la Lliga Espanyola i fa 41 jornades que es mantenen invictes, 34 en el present campionat i set de l'anterior, amb la qual cosa si finalitzen la Lliga sense perdre sumaran 45 partits, un rècord molt valuós ja que signarien una Lliga perfecta. També Leo Messi té l'al·licient de poder assegurar-se la Bota d'Or en aquests quatre partits que resten per al final (Madrid, Vila-real, Llevant i Reial Societat). Amb el triplet aconseguit a Riazor, l'argentí suma 32 gols en 34 partits, amb la qual cosa supera Salah (31), Immobile (29), Lewandowski (28), Cavani (27), Icardi (27) i Kane (27) i tots ells han de jugar menys partits dels seus campionats domèstics que el barcelonista.

Més fàcil és que Leo Messi aconsegueixi el seu cinquè trofeu Pitxitxi, ja que amb els 32 gols que ha aconseguit avantatja en vuit Cristiano Ronaldo. Un altre dels al·licients és que Marc André ter Stegen pugui aconseguir el trofeu Zamora com a porter menys golejat de la Lliga, però aquest objectiu és més complicat. Ara l'alemany ha encaixat 21 gols, tres més que Oblak (Atlètic), que a més serà reservat per Simeone per a la Lliga Europa amb la qual cosa assegura aquest guardó individual per a l'eslovè.

En el cas de victòria del Barça en el clàssic, els blaugrana avantatjarien el Madrid de 18 punts i si mantenen aquesta diferència fins al final del campionat seria de les màximes de la història. Fins ara la màxima diferència per als blaugrana la van aconseguir en la temporada 1984-85. Amb Terry Venables a la banqueta, el Barça va guanyar la Lliga (amb victòries que valien dos punts) amb 17 punts d'avantatge sobre els blancs, que van ser cinquens. En la 1973-74, liderats per Johan Cruyff, els blaugrana van guanyar el títol amb 16 punts d'avantatge sobre el Madrid, el mateix marge que l'aconseguit en la 1947-48 per aquell Barça amb Enrique Fernández a la banqueta.