Crutchlow aconsegueix la pole a Jerez i Márquez sortirà cinquè

El britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) li va guanyar la volta ràpida a l'espanyol Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V), qui no va poder passar de la cinquena plaça en els entrenaments oficials del Gran Premi d'Espanya de MotoGP que es disputarà demà, diumenge, en el circuit de Jerez Ángel Nieto.

Crutchlow va protagonitzar el millor registre del cap de setmana en MotoGP, la quarta vegada que ho aconsegueix, i el nou registre de tornada més ràpida en parar el crono en 1:36.653, nou rècord absolut de la categoria, seguit a una mica més de dues dècimes de segon i mig per Dani Pedrosa, també piloto de Repsol Honda, i del francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1).

Márquez es va quedar fora de la primera línia de la formació de sortida en obtenir el cinquè millor temps, superat també per Jorge Lorenzo -quart- i després de cometre un error en la seva última volta llançada.

De molt bona es pot qualificar la sisena plaça del barceloní Alex Rins, per davant del seu propi company d'equip Andrea Iannone, i d'un dels més clars aspirants al títol, Andrea Dovizioso, que es va haver de conformar amb la vuitena plaça, encara que encara li va anar pitjor a Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), qui no va passar del desè lloc, amb Maverick Viñales i l'australià Jack Miller (Honda RC 213 V), per darrera seu.