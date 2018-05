Formació, diversió i valors s'uneixen al Campus Elite Pro Soccer

La pilota no deixarà de rodar, un estiu més, a l'Elite Pro Soccer Camp, un campus de tecnificació per a jugadors i porters de 5 a 16 anys. Els camps de Navata, Porqueres, Pals i Riudarenes s'ompliran de petits jugadors amants del futbol que volen millorar la seva tècnica. El campus obrirà les portes el pròxim 25 de juny, en horari de 8:30h a 13:15h, i finalitzarà el 27 de juliol, amb un torneig intercampus.

Durant aquestes setmanes, els petits jugadors realitzaran una trentena d'activitats diferents, on la pilota de futbol és sempre l'element estrella. La base són els exercicis de tecnificació per a la millora del control, el colpeig, la conducció i el tir. A més, també es desenvolupa un treball específic per als porters.

Uns exercicis que es combinen amb les activitats de coordinació, on destaca el futbàsquet o el tocball. També es realitzen activitats aquàtiques en l'àrea de definició. Una de les activitats més atractives per als més petits, però, són els tornejos de futbol de 3x3, 5x5 o 7x7 amb condicionants tècnics.

Davant l'alt treball físic, el campus també compta amb activitats lúdiques com són jugar a la Play Station o simular una roda de premsa. Finalment, hi ha les activitats plus que s'organitzen durant el llarg de les cinc setmanes de campus. És el cas de les masterclass. Diferents jugadors professionals del món del futbol, com Joan Vilà (exjugador del Barça i director de Metodologia del club) o Pere Pons (jugador del Girona FC), han passat per les seus de l'Elite Pro Soccer Camp a explicar la seva experiència com a professionals d'elit.

Fundada fa quatre anys, Elite Pro Soccer és la remodelació de l'antic campus Muvit, donant ara més importància a la formació futbolística dels petits jugadors. L'EPS Camp va néixer amb una primera seu a l'Alt Empordà, a Navata, i seguint l'objectiu del projecte d'arribar a tota la província, avui ja compta amb quatre seus. L'any passat es va incorporar el camp de Porqueres, per cobrir la zona del Pla de l'Estany, i la Bisbal del Baix Empordà, que enguany canvia per Pals. I en aquesta edició se suma el camp del Riudarenes, per cobrir la zona de la Selva.



El campus s'obre al futbol femení

L'any passat van passar per l'Elite Pro Soccer Camp uns 450 participants, xifra que preveuen ampliar amb la incorporació de la nova seu de Riudarenes i amb l'obertura cap al futbol femení. Per primera vegada, el campus donarà espai a les jugadores de 5 a 10 anys que vulguin millorar la seva tècnica.

Amb la voluntat d'arribar a tothom, l'Elite Pro Soccer dona l'oportunitat a les famílies que el campus surti gratuït a través de la venda d'unes butlletes per formar part d'un sorteig que s'entreguen a tots els participants. A banda del campus, Elite Pro Soccer organitza diferents esdeveniments esportius com és l'EPS Stage, un projecte que es presentarà a finals d'aquest any i que consisteix en l'organització d'estades d'equips nacionals i internacionals de futbol amateur o professional.