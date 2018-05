La il·lusió dels alumnes (mecànics) d'una escola (escuderia) «única»

En Domingo Domínguez és un jove de Las Palmas de Gran Canària que, als seus 22 anys, s'ha traslladat a Girona per perseguir un somni d'aquells que a molts adolescents, més o menys crescuts, se'ls ha passat pel cap però no saben com es pot acabar convertint en realitat: treballar de mecànic de motos de competició en un equip professional. «Vaig trobar l'ETG Racing per internet, és una escola única, treballem molt però estem allà en les curses del Mundial com un equip més», explica Domínguez que, en el seu primer any a l'Escola Tècnica Girona, on estudia la doble titulació de Mecànica de Competició i el Mòdul Superior de Mecànica, ja ha vist de prop com treballa un equip del Mundial de Superbikes acompanyant tant a Motorland com al mític circuit holandès d'Assen, els pilots d'ETG Racing: Xavi Pinsach en Superstock 1.000; i Borja Sánchez i el francès Joseph Foray en Superesport 300. «És el primer any i ja he anat a curses del mundial que és el que havia volgut sempre, des de petit, i aquí treballem molt però no hi ha cap més manera d'entrar en aquest món si no és que coneixes algú que et posa directament en un equip», assegura Domínguez que està convençut de quedar-se tres anys a Girona «aprenent» a l'ETG per viure experiència com la que va viure fa poques setmanes en la cursa del Mundial de Superbikes al mític circuit holandès d'Assen.

Al costat de Domínguez, el vigatà Albert Molina, de 21 anys, explica que fa de «segon mecànic de Xavi Pinsach amb la Kawasaki de 1.000» tant en les proves que el pilot de Porqueres ha disputat en el Mundial de Superbikes com en el Campionat d'Espanya de Velocitat on la gent d'ETG Racing vol estar davant lluitant amb les motos oficials de marques com BMW, Yamaha, Ducati o les mateixes Kawasaki. Competir amb el handicap, o l'al·licient, que tothom que prepara les motos de l'ETG Racing són estudiants. «Amb molt d'esforç i dedicació es pot aconseguir competir amb la resta d'equips, fa dos anys en Xavi (Pinsach) va ser campió d'Espanya de 600 i ara l'escola té molta més experiència», apunta Molina que amb 21 anys, i en el seu segon curs a l'escola gironina, té clar que «això és una experiència molt emocionant, un altre món absolutament diferent de qualsevol altra cosa que puguis fer laboralment».

Domigo Domínguez i Albert Molina són només dos dels joves estudiants de l'Escola Tècnic Girona que, sota la direcció de l'experimentat Albert Torras, preparen les motos amb què ETG Racing competeix tant al Campionat d'Espanya de Velocitat amb les dues Moto4 que piloten l'andalús Roberto Tinoco i el navarrès Mario Mayor. «L'ETG Racing és un projecte formatiu de país, gironí i català, que és únic perquè enlloc d'Europa es troba cap més projecte que uneixi competició i formació en un equip que, a més, és sense cap mena d'ànim de lucre», va explicar ahir el director d'ETG Racing, Joan Montcanut en la presentació de l'escuderia a la Diputació de Girona mentre el seu fill Jordi, responsable de la part de formació de l'Escola Tècnica Girona, destacava el doble al·licient que tenen per venir a Girona alumnes com Domínguez o Molina: «Els hi oferim un programa que denominem 3x2 on amb tres anys es poden treure el curs de Mecànica de Competició i també el mòdul superior de Mecànica, que els dona la doble de via de sortida d'intentar dedicar-se a la competició però també tenir un títol oficial per tenir més sortides laborals».

Uns busquen les seves sortides laborals mentre que els altres, els pilots, cerquen bons resultats que impulsin les seves carreres. Un d'aquests, el més jove, és l'andalús Roberto Tinoco que, cada cop que té entrenaments o curses es desplaça amb els seus pares des de Sevilla. Només té 11 anys, però les idees molt clares: vol guanyar el Campionat d'Espanya de Velocitat en Moto 4, on l'any passat va ser subcampió.

«Soc molt petit, però tinc experiència a la categoria i em veig amb força per guanyar; la primera cursa no va anar bé perquè era la meva primera carrera amb l'equip però la segona, a Montmeló, crec que ja m'anirà molt més bé», explica Tinoco que ha arribat a l'ETG de la mà de Corse Factory, fabricant de la moto, que ha confiat en el bon fer de l'escuderia gironina perquè el prometedor pilot andalús guanyi el campionat de Moto 4.