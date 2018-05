El Llagostera es juga més de mitja salvació contra l'Ontinyent

El partit d'aquesta tarda contra l'Ontinyent no és un caixa o faixa per al Llagostera però gairebé. A dues jornades per al final del curs, el conjunt gironí ha esgotat el marge d'error i necessita derrotar els valencians avui al Municipal per arribar amb opcions a l'última jornada al camp de l'Hèrcules, que es disputarà unificada el proper diumenge 13 de maig a les sis de la tarda. Els d'Òscar Álvarez arriben al transcendental duel d'avui amb 41 punts, fora del descens i de la plaça de play-out però amb un avantage mínim respecte a l'Atlètic Balears (41) i el Saguntí (40), 16è i 17è, respectivament. Per tot plegat, els tres punts es fan imprescindibles per continuar amb vida. «És una oportunitat única. El millor de tot és que depenem de nosaltres, que en futbol és un factor important», deia ahir el tècnic barceloní. Álvarez recupera Lucas Viale i Toni Gabarre després de complir sanció a Sagunt i a més a més també podria disposar de Pitu Comadevall i Álex Colorado, ja recuperats. En canvi, perd Pol Gómez i Sergi Arimany, a qui el Comitè d'Apel·lació també va desestimar el recurs ahir, per sanció.

Òscar Álvarez és conscient que tot i els darrers bons resultats no hi ha «absolutament res fet». «Fa molts dies que parlem de finals però ara ja només queden dues jornades», diu. El Llagostera encadena cinc partits sense perdre (9 punts de 15) en els quals només ha encaixat dos gols. Tot i això, Álvarez té clar que encara s'haurà de pedalar. «L'equip ha agafat una bona ratxa que ens ha donat la possibilitat de treure una mica el cap però res més lluny de la realitat. Tot passa pel partit amb l'Ontinyent, malgrat que encara quedarà una jornada».

Al davant hi haurà un Ontinyent que no posarà gens fàcils les coses. I és que els valencins s'han situat a només 2 punts del play-off d'ascens i arriben disposats a somiar fins al final. El tècnic visitant, Vicente Parras, té les baixes per sanció de Rober i Verdú i del lesionat Anaba. Òscar Álvarez té clar que el patit d'avui serà «molt i molt complicat, llarg i competit». Pel tècnic, els valencians «tenen ara l'expectativa del play-off d'ascens i no hi renunciaran».

El conjunt valencià comptarà amb el suport d'uns quants aficionats que han omplert un autobús per desplaçar-se a Llagostera i animar l'equip en el seu somni d'aspirar a la promoció.