L'Uni s'assegura fins al 2020 l'ajuda de 90.000 euros de l'Ajuntament

L'Spar Citylift Girona s'ha assegurat fins al 2020 l'ajuda de 90.000 euros per temporada que ha anat aportant l'Ajuntament aquests darrers anys. La renovació del conveni entre les dues parts es va certificar el 2 de maig i és vàlid per la present campanya (2017/18, en el període de gener a juny) i dues més (2018/19 i 2019/20), amb la qual cosa el club que presideix Cayetano Pérez s'assegura una valuosa col·laboració a l'hora de tancar el pressupost. Segons consta en l'edicte subscrit per Pérez i la regidora d'Esports, Isabel Muradàs, en nom del consistori, l'ajuda municipal està justificada «pel suport al seu projecte esportiu i per la seva participació en competicions europees».

Un dels objectius de l'actual junta directiva de l'Uni Girona és trobar la manera de poder ampliar els pressupostos. L'equip lluita pels títols fins al final però, de moment, l'èxit més sonat, la Lliga de 2015, es va assolir fa tres anys, i des d'aleshores l'hegemonia als campionats espanyols ha estat per al Perfumerías Avenida. A Europa l'Spar Citylift també hi està creixent. El curs passat i l'actual va renunciar a jugar l'Eurolliga per competir a l'Eurocup, on els quarts de final han estat el seu límit. Les primeres aportacions del nou conveni ja tenen data: a l'abril van arribar 30.000 euros del període gener-juny de 2018, i més endavant, abans del 30 de novembre, n'ingressaran 60.000 més corresponents al tram de juliol a desembre.

El conveni entre les dues parts, a banda de regular aquesta aportació econòmica municipal, també concreta els usos que l'Uni pot fer del pavelló de Fontajau i dels seus elements, com el marcador electrònic central de quatre cares. Igualment es fixa que l'explotació del bar en dies de partit està cedida al club. El document també especifica que els acords són vàlids sempre que l'Uni competeixi a la màxima categoria del bàsquet femení espanyol i en algun torneig internacional de la FIBA (els dos darrers anys ha sigut l'Eurocup, fet que té molts números de repetir el curs que ve).

De moment l'Uni s'ha assegurat les renovacions de Rosó Buch, Núria Martínez i Nadia Colhado, i ha anunciat el fitxtage de Keisha Hampton. La idea del club és seguir planificant la plantilla durant les properes setmanes, mentre als despatxos es busquen recursos econòmics per seguir creixent.