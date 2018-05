L'Espanyol sorprèn l'Atlético al Wanda Metropolitano

L'Espanyol s'ha aprofitat de la ressaca europea de l'Atlètic de Madrid per aconseguir la victòria al Wanda Metropolitano per 0-2, en un partit en el qual els blanc-i-blaus han posat més tensió, més ambició, s'han trobat amb el 0-1 en pròpia porta d'Stefan Savic i han sentenciat amb el 0-2 de Leo Baptistao.

Ha estat per a l'Atlètic de Madrid un partit inconcebible, possiblement, sense el precedent del duel de dijous passat contra l'Arsenal, sense l'acumulació de partits de les últimes setmanes, si en joc a la Lliga hi hagués alguna cosa més que la segona posició per a l'Atlètic i si no estigués aquí davant, a una setmana i mitja, la final de la Lliga Europa.

Perquè l'Espanyol, sense res en joc, ha fulminat en el segon temps les imponents marques de l'equip blanc-i-vermell al seu estadi, sense derrota en els seus últims tretze partits al Wanda Metropolitano i sense gols en contra en els dotze més recents, dels quals n'ha guanyat onze, fins a la irrupció de l'equip blanc-i-blau, un vencedor eficaç.

Fins al minut 22 no ha passat res en el partit, més enllà del futbol d'un i un altre encallat al centre del camp, d'una pila de passis imprecisos, dels ajustos de l'Atlètic al pla de tres centrals, de la reaparició de Filipe Luis set setmanes després de la fractura de peroné soferta el passat 15 de març o de les rotacions per a Antoine Griezmann, Diego Godín, Saúl Ñíguez...

En aquell moment, ha arribat la primera ocasió de l'Atlètic, gairebé l'única interessant, quan ha connectat el seu primer i únic contraatac, culminat amb un tret fallit de Vitolo, que instants després ha reclamat el canvi. Griezmann, Saúl, Gabi...? Diego Simeone ha apostat per una alternativa inesperada: l'extrem del filial Arona Sané.

22 anys, veloç, habitual últimament en els entrenaments del primer equip i un debutant més entre els del planter del conjunt blanc-i-vermell per a un partit gairebé sempre anodí en el primer temps, animat en accions puntuals, com una carrera de potència de Lucas que va sortejar a uns quants rivals però va acabar en res o la destresa que va manejar Gerard Moreno en l'altre àrea, fi i hàbil.

Després de regatejar a un parell de rivals, el notable davanter va deixar anar un cop d'esquerra sec, al qual no va arribar ni tan sols el millor porter del món en l'actualitat, Jan Oblak, però que va ser repel·lit pel pal, en la millor jugada per classe i resolució de tot el primer temps i el partit, a un ritme pesat, alleugerit de tensió.

Tot i que l'Atlètic encara ha de tancar la segona plaça, la competició europea, amb la final del 16 de maig a Lió, està molt present en cada decisió del tècnic en les últimes jornades. Va rotar després del partit d'anada amb l'Arsenal. També aquest diumenge després del duel de tornada per dosificar, primer, i refrescar, després.

Ha remogut el sistema, del 4-4-2 als tres centrals als quals recorre recentment, i l'onze, del qual ha canviat cinc futbolistes respecte al xoc de dijous passat. Un era obligat per sanció, Diego Costa; els altres quatre responien a descans: Gabi, Godín, Saúl i Griezmann, ara per ara essencial per al conjunt blanc-i-vermell.

No només pels seus gols, 20 en els últims 22 partits, sinó perquè l'Atlètic és un equip molt millor quan la pilota està en els seus peus per tocar, per conduir o per accelerar. I perquè el partit exigia un plus ofensiu per al bloc madrileny, sobretot entre línies, en l'elaboració de les ocasions més que en la resolució. L'internacional francès ha escalfat, però no ha jugat cap minut.

I això que l'Atlètic havia creat només dues oportunitats en 53 minuts, com l'Espanyol, que ha aprofitat la següent sense esperar-lo, gairebé sense voler, amb un tret aparentment irrellevant de Melendo des de la vora de l'àrea que tenia dos destins, Oblak o el servei de porteria, fins que la intervenció de Savic ho ha convertit en el 0-1.

Mentre Simeone ha esgotat els seus canvis amb l'entrada de Gabi per Filipe Luis, sense recórrer a Griezmann, el partit no només es movia en el 0-1, sinó que ha apuntat un moment al 0-2, des que Baptistao ha driblat a Savic dins de l'àrea fins que Oblak, salvador, s'ha interposat al tiro del brasiler i al rebuig de Gerard Moreno.

Sí que ha marcat en la següent Baptistao, amb un bon tret des de la vora de l'àrea. No hi ha hagut resposta de l'Atlètic, més pendent de dosificar esforços i de la final que té en una setmana i mitjana que del segon lloc a la Lliga, ja pendent de marcadors aliens per seguir depenent de si mateix en una meta avui secundària. La primordial té dia, 16 de maig, i escenari, l'estadi de Lió.



- Fitxa tècnica:

0 - Atlètic de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Lucas, Filipe (Gabi, m. 65); Vitolo (Arona, m. 26), Thomas, Koke (Saúl, m. 46); Gameiro i Fernando Torres.

2 - Espanyol: Pau López; Javi López, David López, Naldo i Dídac Vilá; Víctor Sánchez, Carlos Sánchez, Darder (Roca, m. 71), Melendo (Sergio García, m. 77); Gerard Moreno (Jurado, m. 83) i Leo Baptistao.

Gols: 0-1, m. 54: Savic, en pròpia porta després d'un tret de Melendo. 0-2, m. 77: Leo Baptistao, amb un cop de dreta des de fora de l'àrea.

Àrbitre: Munuera Montero (C. Andalús). Ha amonestat els visitants Pau López (m. 61) i Melendo (m. 74).

Incidències: partit corresponent a la trenta-sisena jornada de LaLiga Santander, disputat a l'estadi Wanda Metropolitano davant 49.834 espectadors. Abans de l'inici del partit, l'Atlètic de Madrid juvenil ha ofert al públic el títol de la Copa de Campions conquistat aquest dissabte.