El Barça manté la imbatibilitat amb deu en un clàssic intranscendent però vibrant

El FC Barcelona ha aguantat la seva condició d'invicte (2-2) davant el Reial Madrid aquest diumenge en la jornada 36 de LaLiga Santander, un Clàssic boig, amb molta polèmica, amb poc en joc però amb l'alta tensió que acompanya al duel d'eterns rivals, un campió de lliga i un altre preparant el seu assalt a la Champions.

L'intercanvi de cops ha repartit el pastís en el Camp Nou. Un estadi a rebentar que no ha trobat la millor versió del seu equip, excepte en un Leo Messi obstinat a posar el 42 en la ratxa de jornades sense perdre. El Barça ha tingut una patidora posada de llarg com a campió sense passadís. S'ha deixat dominar en la primera part i ha sobreviscut en la segona amb un menys per l'expulsió de Sergi Roberto.

Als d'Ernesto Valverde els ha durat poc l'energia de posar la cirera al títol, sotmesos per un Madrid en possessió de la pilota. A la contra, no obstant això, el lateral culé la hi va posar a Luis Suárez per fer l'1-0 als 10 minuts. Ha estat una miqueta més del no-res que del bon fer d'un Barça endormiscat. Una contemplació que ha aprofitat el Madrid per empatar aviat amb gol de Cristiano Ronaldo.

El portuguès ha xocat en línia de gol davant Piqué, rebent un cop en el turmell i completant solament la primera part. Se'l trobaria a faltar després del descans. A prop del pas per vestuaris, l'escalada de tensió sobre la gespa ha arribat al seu moment més decisiu. Sense gens en joc, semblava un Clàssic d'eterns rivals.

Amb un més, sense Cristiano i amb Asensio, els de Zinedine Zidane han perdut el seu domini davant un Barça més millor al centre del camp. En una contra ha perdonar el balear del Madrid i en la següent jugada Messi ha batut a Navas, després d'una jugada que va començar amb una falta a Varane de Suárez ben reclamada pels blancs.

L'argentí ha encès al Barça però ha topat amb l'estat de gràcia de Navas. El porter ha evitat la sentència d'un Messi que segueix desenganxant-se en la lluita per la Bota d'Or amb 32 gols i Bale, millor en el segon temps entrant per dins, ha fet el 2-2 amb un gran xut. Als de Valverde els ha tocat sofrir, tot i que Messi ha buscat la victòria.

El Madrid ha baixat enters en creació, però ha reclamat un penal d'Alba a Marcelo que ben va poder espatllar la festa d'un Barça que no ha sabut arrodonir la setmana del títol. Tampoc ha sigut el millor partit d'Andrés Iniesta, qui ha forçat físicament per disputar el seu últim Clàssic. La festa del Madrid està reservada pel 26 de maig a Kíev.

Ficha tècnica



2 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta (Paulinho, min. 58); Coutinho (Semedo, min. 46), Messi i Suárez (Paco Alcácer, min. 90+2)

2 - Reial Madrid: Keylor Navas; Nacho (Lucas Vázquez, min. 68), Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos (Kovacic, min.84), Modric; Bale, Benzema i Cristiano Ronaldo (Asensio, min. 46).

Gols: 1-0, min. 10: Luis Suárez. 1-1, min. 15: Cristiano Ronaldo. 2-1, min.52: Messi. 2-2, min. 72: Bale.

Àrbitre: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario). Ha amonestat amb groga a Nacho (min. 12), Varane (min. 31), Luis Suárez (min. 42), Ramos (min. 42), Messi (min. 45), Bale (min. 77) i a Marcelo (min.77). Ha expulsat amb vermella a Sergi Roberto (min. 45+2).