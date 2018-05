El Bordils fa un pas determinant cap a la permanència a Madrid

L'Handbol Bordils ha fet aquest migdia a la pista del Madrid un pas determinant per continuar una temporada més a la Divisió d'Honor Plata. Els de Sergi Catarain no podien fallar contra el cuer, ja descendit, i s'han acabat imposant per 22-26, un resultat que els col.loca a la classificació amb 25 punts, tres de marge sobre el descens quan només en queden quatre en joc. La salvació matemàtica pot arribar dissabte que ve al Blanc-i-Verd en la visita del Covadonga, precisament el rival que marca el descens amb 22 punts. El Covadonga ha guanyat avui el Cisne. El Bordils en farà prou amb un empat per celebrar la permanència. En la darrera jornada els gironins visitaran el Nava, un dels equips de la zona alta, i els deures ja haurien d'estar fets per evitar patiments.