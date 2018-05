El Camp Nou espera un clàssic descafeïnat amb el Barça campió de Lliga

El Camp Nou viurà aquest vespre el clàssic menys clàssic dels últims temps, amb un Barça que ja s'ha assegurat el doblet (Lliga i Copa del Rei) i un Reial Madrid que fiarà la seva temporada a la final de la Lliga de Campions contra el Liverpool.

Un dels grans al·licients és que serà l'últim gran clàssic d'Andrés Iniesta. El manxec arrossega problemes musculars al soli, però ja va participar en l'entrenament de divendres i tot apunta que jugarà d'inici. Però més enllà de tot això i de la polèmica sobre si el Reial Madrid ha de fer o no el passadís al flamant campió, hi ha l'orgull per derrotar el gran rival. La diferència entre els dos equips és molt àmplia (86-71) i en el partit de la primera volta, el Barça va passar per damunt del Reial Madrid, al qual va derrotar per 0-3 al Santiago Bernabèu.

El Barça, de la mà de Valverde i amb Leo Messi com a executor, ha ofert una magnífica imatge a la competició domèstica, on no ha perdut ni un sol partit i ha batut el rècord invicte que datava de fa unes dècades per part de la Reial Societat. Si vol buscar al·licients, el Barça els pot trobar. Augmentar la seva ratxa de partits de la lliga sense perdre i lluitar per completar tot un campionat o aconseguir guanyar per fi el Reial Madrid de Zinedine Zidane al Camp Nou. I és que els blancs amb el francès a la banqueta, han guanyat dos partits (Lliga 2015-16 i anada de la Supercopa d'aquest any) i van empatar un clàssic, el de la lliga de la temporada passada. A més d'Iniesta, Messi i Ter Stegen també reuneixen protagonisme per aquest vespre. L'argentí, amb 32 gols, té pràcticament assegurat el pitxitxi i encapçala la classificació de la Bota d'Or, mentre que l'alemany té més complicat aconseguir el zamora com a meta menys golejat del campionat, perquè Oblak (Atlètic Madrid) té tres gols menys encaixats.

Pocs al·licients presenta el partit per al bàndol madridista, més que trencar el rècord d'una Lliga sense derrotes del Barça o l'impuls anímic que pot donar una nova conquesta del Camp Nou, després de veure premiat l'esforç unit al sofriment en Lliga de Campions per eliminar al Bayern de Munic a les semifinals.

Encara que la ment dels jugadors del Reial Madrid ja està a Kíev i la possibilitat de seguir fent història a Europa, un clàssic sempre motiva per donar el màxim i no pensar en possibles lesions. Descartat Dani Carvajal, més que dubte Raphael Varane i amb poquíssimes opcions Isco. S'espera el retorn de Nacho a l'onze i si Varane no està en condicions de forçar, el seu forat l'ocuparà Jesús Vallejo en un gran repte, intentar frenar a Suárez amb les ajudes del capità Sergio Ramos, que sempre té més ulls per a Leo Messi en un gran duel futbolístic.

Un clàssic sempre és un clàssic però avui el Barça arriba amb la feina feta i amb el Madrid pensant en la Champions. L'orgull en joc.