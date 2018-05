El CB Salt defensarà una renda d'onze punts a Castelldefels per seguir a la Lliga EBA

El CB Salt ha aconseguit la victòria aquest migdia en el partit d'anada de l'eliminatòria per evitar el descens de la Lliga EBA. L'equip de Miquel Martínez, amb Wimbish com a jugador més inspirat a nivell ofensiu (19 punts) ha pogut assegurar una renda d'11 punts per defensar diumenge que ve a la pista dels barcelonins, després d'una molt bona estrebada als darrers minuts quan el partit s'havia igualat. De fet, a excepció del primer quart, el Salt ha anat gairebé sempre per davant al marcador. Al descans guanyava 41-32, i a l'inici del tercer quart ha assolit la màxima renda, d'onze punts, amb un 43-32.

A partir d'aquell moment el Castelldefels ha començat a retallar la distància i a cinc minuts del final una cistella de Sese igualava el partit (62-62) en un escenari força complicat pels locals. El Salt, però, ha reaccionat i un triple de Ferragut i una cistella de Bunnell han propiciat un parcial de 5-0 que donava aire als locals. I en els darrers segons, un altre triple de Nadal i un tir lliure de Wimbish, han acabat situant el 75-64 definitiu que dona onze punts als saltencs per defensar en el partit de tornada, precisament igualant la màxima diferència a favor que han tingut en tot el partit a l'inici del tercer quart.