Els equips de futbol formatiu gironins han rebut prop de 200 sancions per insults i agressions aquesta temporada

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha imposat aquesta temporada prop de 200 sancions a diversos equips gironins de categories inferiors per insults i agressions a dins els estadis. En els casos més greus, s'ha arribat a tancar el camp, un fet que ha succeït dotze vegades. El delegat de la FCF a la demarcació, Jordi Bonet, destaca que la majoria dels incidents passen a la graderia. "El problema més greu en el món del futbol són els pares. Si els partits es juguessin sense públic no passaria mai res", assenyala Bonet. El delegat ha destacat que aquests comportaments s'han reduït a la meitat en els últims set anys, gràcies a campanyes com 'Zero insults a la grada'. "S'ha fet molta feina, però encara en falta molta més per fer. Hem d'aconseguir que aquell pare que insulta en un camp passi vergonya", ha reblat.

Acabar amb els insults i les agressions als camps de futbol formatiu de Catalunya. Aquest és l'objectiu de la FCF, i per això ha engegat diverses campanyes que han aconseguit rebaixar el nombre de sancions que s'han imposat als clubs. L'última ha estat la coneguda com 'Zero insults a la grada'. I és que el públic continua sent un dels principals motius pels quals els àrbitres han d'aturar partits, i en el pitjor dels casos, suspendre'ls.

En concret, a les comarques de Girona s'han imposat aquesta temporada prop de 200 sancions. La gran majoria per desqualificacions cap a l'àrbitre o jugadors rivals. "El més preocupant és que són els propis pares dels nanos els qui ho fan, i no veuen que l'exemple que li donen al seu fill és el pitjor de tots", lamenta el delegat de la FCF a Girona, Jordi Bonet.

Les agressions físiques són un altre dels cavalls de batalla de la Federació. En el què va de curs futbolístic, se n'han produït 23 a la demarcació. Deu han estat entre jugadors, deu més entre aficionats a la grada i tres contra els àrbitres. Per tot plegat, la Federació ha tancat dotze estadis de futbol de categories inferiors de les comarques gironines. "És l'últim recurs, però hem de ser contundents per seguir en la línia del civisme dins del futbol", ha assenyalat Bonet.



En set anys, un 50% menys

Des de la FCF, però, destaquen que les actituds incíviques no han anat a l'alça els últims anys, més aviat al contrari. Bonet explica que quan es va fer càrrec de la delegació a Girona el 2011 "cada setmana hi havia problemes i es tancaven camps". Ara, assegura, el món del futbol formatiu "ha pres consciència", malgrat que "queda molta feina per fer".

Bonet destaca que a Girona hi ha cada setmana entre 500 i 550 partits de futbol formatiu. "La veritat és que 200 sancions en tota la temporada és una xifra acceptable", concreta. A més, el delegat recorda que des de la Federació valoren tots els partits i tenen en compte aquells que "poden comportar incidents". En aquests casos s'envia un directiu de la FCF a veure l'encontre, i si cal, s'adverteix la policia perquè estigui previnguda.



Jugadors problemàtics

Bonet reconeix que alguns estadis poden ser "més conflictius que d'altres", però assegura que en molts casos els problemes els causen "alguns jugadors". "Si no es fitxessin aquells que són violents i que van corrent per diferents equips s'acabarien molts problemes", assenyala. El delegat, però, reconeix que algunes plantilles són "tan curtes" que es "veuen obligades" a incorporar-los.

En aquest sentit, la Federació alerta als clubs que fitxen jugadors que han causat problemes anteriorment. "Hi havia equips que es queixaven de la quantitat de sancions que rebien, i quan van desprendre's d'algunes persones conflictives, van anar a millor", assenyala Bonet. El delegat assegura que "el problema no és el lloc, sinó qui hi ha en aquell lloc".



La política no ha influït

Un altre aspecte que ha destacat Bonet ha estat que la situació política no ha provocat cap problema als camps de futbol. "Pesàvem que a partir de l'1-O hi podria haver més situacions de conflicte i no hem notat cap problema en aquest aspecte", ha assenyalat el directiu.

En el futbol femení també s'han reduït els insults de caire sexista. Bonet creu que "el gran salt endavant" que ha fet aquest esport ha ajudat a que els aficionats "no estigmatitzin" les dones que juguen a futbol. "Afortunadament s'ha normalitzat molt, això és bo", conclou.