El Figueres pot donar un cop de mà en la lluita del Palamós

Després d'una segona volta per emmarcar, el Figueres afronta els dos últims partits de lliga sense res en joc. Els gironins no tenen opcions d'atrapar la quarta posició, així què el seu gran objectiu és acabar de la millor manera possible la temporada. En el primer dels dos partits que els queden per disputar reben, aquest migdia (12h) el Granollers a Vilatenim. Els vallesans sí que s'estan jugant la vida i l'equip entrenat pel triplet Abella, Yeto i Gordillo podria donar un cop de mà al Palamós, que necessita que els figuerencs superin el Granollers per sortir del descens i mantenir-se viu a l'última jornada.

No obstant, els unionistes poc es juguen i la pressió serà per a un Granollers que té molt a perdre en el partit d'aquest migdia.