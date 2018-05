L'Olot busca tres punts de permanència al Camp d'Esports

L'Olot visita aquesta tarda el Camp d'Esports de Lleida (17 h) en un duel que pot ser definitiu. Definitiu per saber si l'Olot es manté un any més a Segona Divisió B o si haurà d'esperar a l'última jornada per resoldre el seu futur a la categoria de bronze. En funció dels resultats d'aquest migdia, els de Raúl Garrido podrien tenir un match ball a Lleida, on guanyant, podrien certificar la permanència. Si els resultats son contraris, tindran la pressió a sobre sabent que han de puntuar per seguir depenent d'ells mateixos a la última jornada.

Sigui com sigui, la victòria és el camí que vol agafar l'equip, sabent que aquest és sinònim d'èxit. Els tres punts donarien virtualment la salvació als garrotxins, que no afronten un partit gens fàcil. El seu rival d'avui, el Lleida Esportiu, esgota les seves opcions de fer play-off. No son gaire elevades però guanyant podrien també jugar-s'ho tot a l'última i decisiva jornada del campionat.

«Volem que aquesta sigui la jornada definitiva. Hem d'estar tranquils, fer el partit que ens toca i això ens donarà resultats. Qualsevol detall és molt important i sabem que tenim el goal average guanyat amb la majoria de rivals directes. Si guanyem, veurem molt difícil tornar a entrar en problemes», va assegurar el tècnic de l'Olot, Raúl Garrido.