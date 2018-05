L'Olot cau a Lleida i està obligat a guanyar l'Elx per salvar-se

Derrota per la mínima del conjunt olotí a Lleida que els obliga, per no dependre dels altres resultats, a guanyar contra l'Elx per salvar de manera directa la categoria. L'Olot, que ha tingut oportunitats per guanyar a la terra ferma, ha acabat cedint per un gol en pròpia porteria de Carles Mas a vint minuts pel final.

Els gironins han acabat molt en forma la primera meitat i Marc Cosme ha tingut la més clara pels seus. La seva rematada a passada de la mort de Marc Mas era rebutjada miraculosament per un defensa a córner quan ja es cantava gol. Per part local, una rematada al pal ha estat l'acció més destacada.

A la represa, el Lleida Esportiu ha fet un pas endavant però encara amb empat a 0 a l'electrònic, novament Cosme ha tingut la millor ocasió, molt clara, per canviar el signe del partit. Sol, davant el porter Diego Rivas, ha rematat molt malament quan ho tenia tot de cara per marcar. Poc després, els lleidetans han marcat el gol de la victòria en una acció desafortunada de Carles Mas, que se l'ha fet en pròpia.

Tot i intentar-ho amb més cor que cap fins al final, l'Olot s'ha vist condemnat a patir fins a l'última jornada per mantenir la categoria. El més positiu és que depenen d'ells mateixos per aconseguir-ho.