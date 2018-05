El Palamós ha de fer els deures al Prat i esperar

El degà vol continuar amb vida fins l'última jornada. Aquest matí al Sagnier (12h) hi passen dos trens, un amb destinació al play-off que persegueix el Prat, mentre que l'altre porta un bitllet que permet seguir somiant amb la permanència. Aquest últim és l'objectiu que persegueix el degà. I és que aquest migdia és un autèntic caixa o faixa per al Palamós, que podria perdre la categoria avui mateix. Queden sis punts en joc abans no acabi la lliga i, si es vol salvar, el Palamós li ha de recuperar tres al Granollers. Els del Vallès visiten aquesta jornada un Figueres que ja no s'hi juga res. Els del Baix Empordà no tenen més remei que guanyar els sis punts i esperar que el Granollers punxi. No hi ha alternativa. Gelmà, Botxi i Àlex Campos són baixa.