Victòria vital del Lloret contra el Cardedeu en la seva pugna per seguir a Primera Catalana

El Lloret va aconseguir una imprescindible victòria, molt patida, davant el Cardedeu. Els dos equips, immersos en la lluita per la salvació, necessitaven sí o sí els tres punts i van ser els selvatans els que els van aconseguir i, a l'espera dels partits d'avui, són fora de la zona de descens. Després que els vallesans els capgiréssin la diana inicial d'Adrián, Peke, amb un doblet, va donar la victòria al Lloret, que va saber aguantar mitja hora amb el marcador a favor.



El Farners, que ja no es juga res en aquest últim tram de temporada, va perdre en la seva visita al Sant Cugat, que sí que tenia la permanència en joc. Després d'una primera meitat molt igualada, el conjunt local va fer un pas endavant a la represa i al 55, Capa, amb un cop de cap, avançava al seu equip. A falta de poc més d'un quart d'hora per al final del partit, els santcugatencs van aconseguir el segon gol després de realitzar un bon contraatac per sentenciar així el partit davant un Farners combatiu però sense res en joc. El porter Nico va ser titular sota els pals del conjunt selvatà substituint Blanquera.