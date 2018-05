El Banyoles derrota el Mollet i manté les opcions de salvació

Domini dels llagosterencs en els primers quaranta-cinc minuts de partit, on van disposar de tres clares ocasions de perill que el porter visitant va aturar realitzant tres magnífiques intervencions. En el minut 32, Pol Tarrenchs va aprofitar el rebuig del porter per estrenar el marcador. A la represa, el matx es va igualar ja que el filial va fer un pas enrere i els vallesans van sorprendre a la sortida d'un servei de banda per empatar. A partir del gol dels barcelonins, el partit es va obrir per als dos equips. El Llagostera B ho va intentar, sense èxit.



Victòria de prestigi dels banyolins, que necessitaven obligatòriament els tres punts davant un rival directe, el Mollet. Un fort inici dels locals va permetre situar el 2-0 en els primers quinze minuts de partit. El conjunt d'Adam Fontes va realitzar un partit molt seriós en defensa impossibilitant l'arribada dels vallesans a reduir distàncies en el marcador. El pròxim partit dels de l'Estany serà a Sant Joan de Montcada.

La Jonquera va aconseguir els tres punts a domicili davant del quart classificat i es queda a un pas d'assegurar-se la permanència a Primera Catalana. Els barcelonins, sense opcions d'assolir les posicions d'ascens, no es jugaven res, mentre que els empordanesos necessitaven una victòria per trencar una dinàmica negativa de sis jornades sense fer-ho.

Els jonquerencs, conscients de la importància de l'ocasió, van fer un partit molt seriós que va tenir premi a la segona meitat. Guillem Cornellà va batre en dues ocasions Pumuki, incloent un autèntic golàs de falta, que va superar la barrera local i es va colar per l'esquadra de la porteria.

Amb els tres punts i a falta de nou, els fronterers es queden a només tres d'assegurar-se la permanència. La primera oportunitat serà la propera jornada davant del Farners, de nou a domicili.