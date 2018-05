El Figueres tanca la temporada a Vilatenim perdent davant el Granollers

El Figueres va tancar ahir al migdia la temporada a Vilatenim. El conjunt gironí va perdre per la mínima davant el Granollers, en un partit en què els alt-empordanesos no es jugaven res, ja que tot i la magnífica segona volta realitzada ja no tenien opcions d'atrapar el 4t classificat a la categoria.

Qui sí que es jugava la vida era el Granollers. Els vallesans, que amb la victòria van aconseguir la permanència, es van imposar amb un gol al minut 85, enviant d'aquesta manera el Palamós a Primera Catalana. El duel a Vilatenim va ser igualat però la necessitat visitant es va acabar imposant. En els primers 45 minuts, el Granollers va gaudir de les millors arribades, sobretot en un cop de cap de Villaverde que va sortir fregant el pal de la porteria defensada per Aroca.

A la represa, el Figueres va fer un pas endavant, però la més clara la va tornar a tenir el conjunt visitant, en una rematada que va acabar al pal. En els últims minuts, la Unió va tenir el rival tancat al seu terreny de joc, encara que no van tenir encert a l'hora de finalitzar les jugades. Al minut 85, arribava la jugada que canviaria el signe del partit. El davanter Samu rematava a gol una centrada d'Aitor per donar els tres punts al Granollers en l'últim partit a Vilatenim.